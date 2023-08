Verkehrsminister sagt schlägt Einladung nach Reichensachsen wegen Umgehungsstraße aus

Von: Emily Spanel

„Herr Al-Wazir: Nordumgehung Reichensachsen verwirklichen“ ist auf einem Transparent zu lesen, das im Zuge der Demonstration „Pro Nordumgehung“ geschwenkt wurde. Die Landtagsabgeordneten Lena Arnoldt, Karina Fissmann und Felix Martin liefen mit. © Fabian Diehl

Nordumgehung Reichensachsen: Hessens grüner Verkehrsminister Tarek Al-Wazir sieht von Vor-Ort-Besuch ab. Die Menschen vor Ort sind enttäuscht.

Reichensachsen – Tarek Al-Wazir (Bündnis 90/Die Grünen), Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen, wird von einem persönlichen Besuch in Reichensachsen absehen. Die beiden heimischen Landtagsabgeordneten der SPD, Karina Fissmann und Knut John, hatten Al-Wazir im Nachgang zur Demonstration „Pro Nordumgehung“ Ende Juni dazu eingeladen, sich vor Ort selbst ein Bild von der erheblichen verkehrlichen Belastung, der die Anwohner insbesondere der Landstraße ständig ausgesetzt sind (wir berichteten mehrfach), zu machen.

„Da die Situation vor Ort bekannt sei und die Terminlage es nicht erlaube, würde der Verkehrsminister nicht nach Reichensachsen kommen, lautete die Antwort aus dem Ministerium“, teilen Karina Fissmann und Knut John unserer Zeitung nun schriftlich mit.

Weiterhin haben Fissmann und John mithilfe einer sogenannten „Kleinen Anfrage“ im Wiesbadener Landtag in Erfahrung gebracht, dass allein in den Jahren 2005 bis 2022 rund 2,76 Millionen Euro an Personalkosten sowie Kosten für Leistungen von Ingenieurbüros und Gutachtern entstanden seien. „Und hierbei sind die Kosten nicht berücksichtigt, die bereits seit den 1990er-Jahren angefallen sind. Wenn Minister Al-Wazir die Bürger nicht vom Durchgangsverkehr entlasten will, dann soll er das auch vor Ort mitteilen.“

Für eine „ausschließlich symbolische Debatte“ hält der heimische Landtagsabgeordnete Felix Martin (Bündnis 90/ Die Grünen) den Vorstoß der SPD: „Ein Minister-Besuch kann eine Straßenplanung leider nicht beschleunigen“. Und allein die Tatsache, dass der erste Antrag im Jahr 2003 gestellt wurde, zeige, dass es zu Verzögerungen bei ganz unterschiedlichen Regierungskonstellationen im Bund wie im Land Hessen gekommen sei. „So zu tun, als würde Tarek Al-Wazir die Nordumgehung nicht wollen, ist wohl eher einem Ereignis am 8. Oktober (den Landtagswahlen, Anm. der Redaktion) geschuldet.“ Immerhin handele es sich auch um eine Straße des Bundes, nicht des Landes Hessen.

Im Gegensatz zu Fissmann und John, die Tarek Al-Wazirtatsächlich lediglich über eine „Kleine Anfrage“ nach Reichensachsen eingeladen hätten – die Antworten darauf werden von den Fachabteilungen des jeweiligen Ministeriums vorbereitet – habe er das persönliche Gespäch mit dem Verkehrsminister gesucht. „Tarek Al-Wazir kennt unsere Region wirklich gut und auch ich habe im persönlichen Gespräch ausdrücklich unterstrichen, wie die Verkehrssituation in Reichensachsen ist.“

Aus der Antwort auf die „Kleine Anfrage“ lasse sich nicht ablesen, wie die SPD zu dem Schluss komme, dass der Minister die Bürger nicht vom Durchgangsverkehr entlasten wolle, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt, „denn die Planungen für die Ortsumgehungen gehen ja weiter.“ Auch glaube sie nicht, dass der Besuch eines Verkehrsministers das Projekt beschleunigen würde. „Die Fakten zur Verkehrsbelastung liegen auf dem Tisch, da braucht es keine subjektiven Eindrücke“, sagt sie. Arnoldt selbst habe sich in den vergangenen Jahren besonders auf die Kontakte zu Hessen Mobil konzentriert. „Hier sitzen die Planer und diejenigen, die rein sachlich Auskünfte geben können, wo es klemmt.“

Die CDU Hessen möchte in der nächsten Legislaturperiode einen eigenen Haushaltsansatz für Ortsumgehungen realisieren: „Mit diesem Geld sollen die offenen Projekte schrittweise und in einem transparenten Verfahren anhand verschiedener Kriterien umgesetzt werden – unter anderem anhand der Wartezeit des Projektes.“ (Emily Hartmann)