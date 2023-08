Ehrlicher Finder schickt Open-Flair-Besucherin ihren alten Verlobungsring

Von: Theresa Lippe

Egal ob Verlobungsring, Halskette oder Armband: Schmuck hat häufig einen emotionalen Wert, der den materiellen weit übersteigt. © Foto: epd

Eschwege/Hamm – Viele Schmuckstücke haben nicht nur einen materiellen, sondern ganz besonders einen emotionalen Wert. Sind sie dann noch mit einer persönlichen Inschrift graviert, wird das Herz besonders schwer, wenn sie verloren gehen.

So ging es nun Angelina Schäfer. Die 25-Jährige aus Hamm (Nordrhein-Westfalen) besuchte gemeinsam mit ihrer besten Freundin das Open-Flair-Festival in Eschwege. „Das war eine tolle Erfahrung. Es war mein erster Besuch bei einem Festival und mein Ticket war ein Geschenk“, berichtet Schäfer. Und wie es bei Festivals so ist – man will nicht nur gute Musik hören und Spaß haben, sondern dabei auch noch gut aussehen. Outfits, Schminke und ja, auch Schmuck dürfen dabei nicht fehlen.

Kaum war das Festival vorbei, war auf dem offiziellen Instagram-Profil des Festivals ein Foto inklusive Aufruf zu sehen. Ein ehrlicher Finder hatte auf dem Festivalgelände einen gravierten Ring entdeckt, ihn eingesteckt, im Open-Flair-Büro Bescheid gegeben und ein Foto geschickt. Zu sehen war darauf ein silberner Ring, in den ein Frauenname und ein Datum eingraviert waren.

Post in sozialen Medien entdeckt

Schnell war klar: Hierbei handelt es sich nicht um verlorenen Modeschmuck, der nur für den Festivalbesuch angeschafft wurde, sondern um einen Ring, der jemandem sehr viel bedeuten muss. Angelina Schäfers Freundin entdeckte den Beitrag in den sozialen Medien, in dem nach dem Besitzer oder der Besitzerin des Rings gesucht wurde. „Sie schickte mir den Post und war sich sicher, dass auf dem Foto mein Ring zu sehen ist“, erinnert sich die 25-Jährige. „Ich hatte mein Schmuckkästchen dabei“, erinnert sich die Frau aus Hamm, die auf dem Campingplatz des Festivals übernachtete und von ihrem Festivalerlebnis schwärmt. „Ich wollte unbedingt Peter Fox live erleben. Das war wirklich toll.“

Dass ihr Ring verschwunden war, hatte sie bis dato noch gar nicht gemerkt. Sie erklärt: „Es handelt sich um meinen alten Verlobungsring.“

Die Frau, deren Name in den Ring graviert ist, und sie seien inzwischen kein Paar mehr, jedoch „sehr gute Freundinnen“. Der Ring habe großen Wert für sie, allerdings würde sie ihn nicht mehr jeden Tag tragen, weshalb das Fehlen des Schmuckstücks nicht sofort aufgefallen sei.

Ob er ihr beim Tanzen vom Finger gerutscht oder auf dem Campingplatz aus dem Schmuckkästchen gefallen sei – das wisse sie nicht.

Open-Flair-Büro vermittelt Kontakt

„Ich habe mich dann über Instagram beim Open-Flair-Büro gemeldet, die haben mir den Kontakt zum Finder vermittelt“, erklärt die Ringbesitzerin. „Ich schickte ein Foto vom Gegenstück des gefundenen Rings und konnte so beweisen, dass es sich um mein Schmuckstück handelt.“ Der Kontakt zu Finder Jona sei „super“ gewesen, er habe sogar die Versandkosten für den Ring übernommen. Keine Woche sei der Ring verloren gewesen, bis er seinen Weg zurück nach Hamm zu Angelina Schäfer fand.

„Es ist echt krass, dass Jona meinen Ring gefunden hat, meine Freundin zufällig auf den Instagram-Post aufmerksam geworden ist und ich ihn jetzt so schnell auch wieder zurückbekommen habe.“ Sie sei dankbar, dass die Kommunikation so problemlos abgelaufen sei und ein ehrlicher Finder ihren Ring entdeckt hätte. Foto: instagram/privat

Angelina Schäfer © Instagram/Angelina Schäfer