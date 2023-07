Traurige Gewissheit: Vermisster aus Meißner tot aufgefunden

Eden Sophie Rimbach

Eden Sophie Rimbach ist 1997 geboren und hat seit April 2012 als freie Mitarbeiterin bei der Werra-Rundschau gearbeitet. Nach dem Abitur in Eschwege hat die Reichensächserin in Kassel und an der Uni Marburg studiert. Seit dem 1. Mai 2022 macht sie ein Volontariat bei der Werra-Rundschau.

eden-sophie.rimbach@werra-rundschau.de