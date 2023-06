Zum Ringgauer Gemeindefeuerwehrtag beweisen die Einsatzkräfte ihre Schlagkraft

Von: Harald Triller

Spektakuläre Übung: Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ringgau präsentierten einem großen Publikum ihr Können bei einem angenommenen Brand der Dachhaut des Dorfgemeinschaftshauses Grandenborn. © Harald Triller

Grandenborn – Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Ringgau präsentierten ihr Können jüngst anlässlich des Gemeindefeuerwehrtages in Grandenborn.

Der Ringgauer Gemeindebrandinspektor Markus Wieditz und sein Stellvertreter Michael Ludwig adressierten nach den beiden Übungen beim Gemeindefeuerwehrtag in Grandenborn viel Lob an die Einsatzkräfte: „Ja, das war großartig, wie jeweils drei Ortsteilwehren zusammen harmonisierten. Die Aktiven aus Netra, Lüderbach und Renda stellten ihre Schlagkraft nach einem Unfall mit zwei verletzten Personen unter Beweis, und die Wehren aus Datterode, Röhrda und Grandenborn haben bei einem Gebäudebrand mit vermissten Personen ebenfalls perfekt Hand in Hand gearbeitet“, so das Führungsduo nach der erfüllten Aufgabenstellung.

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren durften sich der lobenden Worte sicher sein: „Da war Wettkampfeifer in Verbindung mit Spaß an der Sache zu erkennen“, so Markus Wieditz, der daraus resultierend bilanzierte, dass sich die Einwohner im Ringgau hinsichtlich der Zukunft der Feuerwehren im Ringgau keine Sorgen machen müssen.

Der abschließende Dank des Gemeindebrandinspektors ging an die Brandschützer aus Grandenborn, die als Ausrichter der alljährlichen Veranstaltung auch zur Versorgung des leiblichen Wohles beigetragen haben und zur Unterhaltung der Kinder mit einer Hüpfburg aufwarteten, sowie an die Kampfrichter des Jugendwettbewerbes.

Jugendfeuerwehren messen sich

Die Jugendfeuerwehren haben sich nach den Vorgaben des Bundeswettbewerbes in dem A- und B-Teil gemessen. Insgesamt stellten sich acht Gruppen, wobei auch aus der Gemeinde Herleshausen drei Teams am Start waren und Ulfen hat die Stadt Sontra vertreten. Am Ende gaben die Schiedsrichter Lothar Heuckeroth, Karsten Merz, Marcel Hahn, Phil Schalles, Dirk Fey und Pascal Eichholz bekannt, dass der Wanderpokal nach Nesselröden geht.

Die Platzierungen der Jugendfeuerwehren: 1. Nesselröden 1401 Punkte;

2. Renda 1 1363;

3. Renda 2 1363;

4. Ulfen 1337;

5. Herleshausen 1 1329;

6. Netra 1302 Punkte;

7. Grandenborn1289;

8. Herleshausen 2 1269 Punkte.

Die kleinsten Feuerwehrleute waren ebenfalls eifrig bei der Sache, erfüllten siebenmal die Kriterien für das Abzeichen „Tatze, Stufe 1“ und elfmal für die „Tatze, Stufe drei“. „Damit wir der Kinder- und Jugendfeuerwehr die volle Aufmerksamkeit der Zuschauer geben können, haben wir uns entschlossen, nur zwei Übungen für Einsatzabteilungen auszuarbeiten“, machte Markus Wieditz mit Nachdruck deutlich, dass der Ringgauer Feuerwehrspitze der Nachwuchs sehr am Herzen liegt.

Bei den Übungen fanden die Aktiven folgende Aufgabenstellung vor: Der Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges erleidet einen Kreislaufzusammenbruch und kollidiert mit einem Radfahrer im Kreuzungsbereich in der Ortslage Grandenborn. Der Radfahrer ist unter dem Anbaugerät des Fahrzeugs eingeklemmt. Die zweite Übung basierte auf der Grundlage, dass es während der Arbeiten an der Dachhaut am DGH Grandenborn zu einem Brand kam. Die Dachdeckerfirma ist mit drei Personen vor Ort. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befinden sich drei Arbeiter bei der Frühstückspause im Inneren des Gebäudes.

Ehrungen anlässlich des Gemeindefeuerwehrtages

Kreisbrandmeister Pascal Jacob nutzte das feierliche Forum des Gemeindefeuerwehrtages, um noch einige Ehrungen vorzunehmen.



. Das Brandschutzehrenzeichen in Silber für 2022 ging an Sebastian Roth (Netra) und Florian Saur (Renda) sowie für 2023 an Marc Rudolph (Lüderbach) und Michael Lorbach (Röhrda).

. Anerkennungsprämien für zehn Jahre hatte er für Sven Lindenau (Datterode), Dominik Busch (Röhrda) und Alexander Großmann (Datterode) dabei.

Für 20 Jahre für Björn Fey (Grandenborn) und Thomas Führer (Renda) sowie für drei Jahre für Sascha Brüßler (Netra) und Markus Göbel (Röhrda). (Von Harald Triller)

Verdiente Einsatzkräfte wurden anlässlich des Gemeindefeuerwehrtages geehrt. © Harald Triller