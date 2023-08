In Herleshausen wird wieder Kirmes gefeiert – Programm voller Höhepunkte

Von: Emily Spanel

Die Burschen- und Pritschenpaare der Herleshäuser Kirmes: (vorn) Lara Schäfer und Dorian Stein; dahinter Mara Schönrock und Matthias Koch; hinter ihnen die Burschenpaare Lena Berger und Ioannis Braun sowie Reneé Stein und Daniel Ruch. © Kirmesgesellschaft Herleshausen/nh

Die fröhlich-bunten Fähnchen wehen, der ganze Ort schmückt sich heraus, und die imposante Strohpuppe am Ortseingang grüßt schon von Weitem.

Herleshausen – Unverkennbar kündigt sich in Herleshausen die Kirmeszeit an. Und ihre Kirmes feiern – das können die Herleshäuser, die wieder Gäste aus dem Ort und den Ortsteilen, ja aus der gesamten Region in und um ihr Festzelt einladen. Erneut hat es die Kirmesgesellschaft Herleshausen geschafft, von Freitag, 18. August, bis Montag, 21. August, ein spektakuläres Programm voller Überraschungen zu organisieren.

Das Angerfest

Die Herleshäuser Kirmes startet am Kirmes-Freitag ganz traditionell mit dem Angerfest. Hier wird auch der Kirmesbaum thronen: eine Fichte, zwischen zehn und 15 Metern hoch; ein unübersehbares Symbol für viel Spaß, jede Menge guter Laune und ein fröhliches Festwochenende. Hier erwarten die Gäste ab 17 Uhr bei Deftigem vom Grill und kühlen Getränken den feierlichen Einmarsch der Kirmespaare: die Burschenpaare Lena Berger und Ioannis Braun sowie Reneé Stein und Daniel Ruch; dazu die Pritschenpaare Lara Schäfer und Dorian Stein sowie Mara Schönrock und Matthias Koch. Angeführt wird die Gruppe vom Fahnenträger mit zwei Fahnenmädchen.

Musikalisch begleitet wird der kleine Festzug von der Blasmusikkapelle „Die Eisenbahner“, die auch nach Ankunft am Anger für gute Stimmung sorgen wird. Angekommen am Anger, wird die Kirmes mit einer Rede von Schneiders Balkon eröffnet. Nach dem Kirmesspruch folgt das traditionelle Antanzen, bei dem die Tanzkünste der zwei Burschen- und der zwei Pritschenpaare gefragt sind. Ab 21.30 Uhr lädt das DJ-Duo TRPZ ein zur Zeltdisco.

Umspielen

Am Kirmessamstag ab 9 Uhr starten im Dorf die Kirmesburschen und Pritschen samt ihren Frauen auf zwei Traktoren eine große Musikrunde durch Herleshausen. An jedem Haus wird angehalten, um den Bewohnern ein Ständchen zu bringen. Natürlich folgt an der Haustür auch die Einladung zum Tanz am Abend („Joe Eimer und die Skrupellosen“ starten um 21 Uhr im Festzelt). Eine weitere Tradition ist ein Schnaps – wobei ein kleiner Obolus ins Sparschwein auch dazugehört. Besonders große Freude bringt das Umspielen immer den Bewohnern des Altenheims St. Elisabeth: Dort hält sich die Bläsergruppe samt dem Kirmesteam für einige Lieder auf, um den Bewohnern eine Freude zu machen.

Umzug

Traditionell findet am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr ein Kirmesumzug durch ganz Herleshausen statt. Egal ob Verein, Verband, Institution oder Privatperson – alle machen mit und begeistern die Zuschauer an den Straßen, Gassen und Plätzen mit der Kreativität ihrer Beiträge. Beginn ist aus Richtung Wommen kommend am Ortseingang Hainertor. Durch die Bahnhof- und Eisenacher Straße geht es bis zum Ortsende, wo der Umzug umdreht und auf dem Rückweg durch die Goldbergstraße bis zur Einmündung der Waldstraße marschiert. Durch die Schulstraße findet der Umzug schließlich den Weg zum Festplatz. „Brassvegas“ sorgen im Festzelt für zünftige Musik.

Nicht zu vergessen ist der Gottesdienst im Kirmeszelt ab 11 Uhr mit musikalischen Beiträgen.

Frühschoppen

Der Frühschoppen findet am Kirmes-Montag ab 11.30 Uhr statt. Bei herzhaftem Essen und der Musik der „Eichenberger“ kommen viele Gruppen, Vereine und Unternehmen aus allen Orten der Gemeinde zusammen und verbringen einen schönen Nachmittag im Zelt. So ein Frühschoppen endet meist nicht früh, sondern kann sich auch bis in den Abend hinziehen. Das Festwochenende klingt somit gemütlich aus.

Weitere Informationen zum Herleshäuser Ortsfest gibt es auf der Homepage der Kirmesgesellschaft: kirmes-herleshausen.de

(Emily Hartmann)