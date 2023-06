Vierbacher Feuerwehr hat Nachwuchssorgen in den Griff bekommen

Von: Emily Spanel

Hat die Führungsposition 2020 in der schwersten Zeit übernommen: Vierbachs Wehrführer Sebastian Herold. Die Situation hat sich mittlerweile gedreht. © Emily Hartmann

Freiwillige Feuerwehr Vierbach löscht in kürzester Zeit alle Nachwuchssorgen. Mit direkter Ansprache konnten neue aktive Einsatzkräfte gewonnen werden.

Vierbach – Wenn Keller voll Wasser laufen, Bäume auf Straßen kippen, wenn Menschen nach einem Unfall aus Autowracks gerettet werden müssen und natürlich, wenn es brennt – dann wählt man die 112, das weiß jedes Kind, und dann kommt die Freiwillige Feuerwehr. Dass die auch tatsächlich kommt, da konnte man sich in Vierbach noch bis vor drei Jahren allerdings nicht ganz so sicher sein.

Für den kleinsten Wehretaler Ortsteil mit rund 280 Einwohnern war es so gut wie unmöglich geworden, ausreichend Einsatzkräfte vorzuhalten, um bei einem Alarm schnell und in erforderlicher Stärke auszurücken. Lediglich elf ehrenamtliche Kräfte standen im Jahr 2020 noch zur Verfügung. Zu wenig, erinnert sich Wehrführer Sebastian Herold: „Vorgehalten werden musste mindestens die doppelte Besatzung unseres Staffelfahrzeuges, also zwölf Personen.“

Die Retter gerieten nun selbst in (Personal-)Not, bedingt durch altersbedingtes Ausscheiden oder das starke Eingespanntsein der Aktiven in ihren Beruf. Szenarien wie die Zusammenlegung des Standorts Vierbach mit den Freiwilligen Feuerwehren der Nachbarorte mussten zumindest angedacht werden.

Doch die Vierbacher stemmten sich gegen den Mitgliederschwund; zeigten Engagement für „ihre“ Freiwillige Feuerwehr in einer solchen Wucht und Leidenschaft, dass sich das Blatt mittlerweile komplett gewendet hat. „Vierbach ist so etwas wie eine Vorzeigewehr geworden“, lobt Wehretals Gemeindebrandinspektor Pascal Jacob. 16 Aktive verrichten hier nun mittlerweile ihren Dienst. „Für eine Ortsteilwehr unserer Größenordnung ist dieser Zuwachs innerhalb kürzester Zeit enorm“, sagt Sebastian Herold.

Geschafft haben die Vierbacher diesen Sprung als Team. „Wir halten fest zusammen“, lobt der Wehrführer. Einjeder ist geschätztes Mitglied, einjeder darf und soll sich einbringen. Ein Beispiel: die Übungsdienste. Die werden im kameradschaftlichen Wechsel vorbereitet und geleitet; ganz egal, wie lange jemand Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist. Fünf der Neuankömmlinge haben sich zum Grundlehrgang angemeldet und sogleich bestanden – „herausragend“, sagt Sebastian Herold.

Für ein Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Vierbach geworben wurde und wird nach wie vor über Mund-zu-Mund-Propaganda und direkte Ansprache –

neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Denn klar ist: „Vierbach braucht eine eigene Feuerwehr“, bekräftigt Sebastian Herold. Das verlange allein die geografische Lage, denn die Hilfsfristen sind allein durch die Retter der Nachbarorte kaum einzuhalten. (Emily Hartmann)