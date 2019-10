Infoabend mit Prof. Dr. Guido Heers „Minimalinvasive Operationen bei Arthrose“

Die Vitos Orthopädische Klinik Kassel lädt zu einem Infoabend mit ihrem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. Guido Heers in das Bürgerhaus nach Hessisch- Lichtenau ein.

In seinem Vortrag erklärt Prof. Guido Heers ausführlich, wie Gelenkarthrose an Hüfte und Knie entsteht und was heutzutage die optimalen Therapieverfahren sind.

Einen besonderen Schwerpunkt legt der Professor dabei auf minimalinvasive Operationen: „Man muss echte minimalinvasive Verfahren, die schwer zu erlernen sind, von leicht modifizierten Standard-OP-Verfahren unterscheiden“, so Heers. „Entscheidend ist nämlich nicht etwa die Länge des oberflächlichen Hautschnitts, sondern das, was in der Tiefe des operierten Körperteils passiert“, erklärt der Chefarzt der Wilhelmshöher Fachklinik, die sich auf minimalinvasive Eingriffe spezialisiert hat.

Der Chefarzt für Allgemeine Orthopädie und Endoprothetik widmet sich dem Thema „Minimalinvasive Operationen bei Arthrose an Knie- und Hüftgelenk“.

+ Prof. Dr. Guido Heers © Vitos Orthopädische Klinik

Infoabend: „Arthrose an Knie- und Hüftgelenk - Minimalinvasive Operationen“ Datum: Mittwoch, 30. Oktober 2019, 19.00 Uhr Ort: Bürgerhaus, Sälzer Str. 2, 37235 Hessisch-Lichtenau

Nach der Veranstaltung besteht ausreichend Möglichkeit zur Diskussion und zu persönlichen Gesprächen mit dem Referenten. Der Eintritt ist frei.