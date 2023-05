Volkerode: Erstes Metal-Festival in der Region

Von: Tobias Stück

Spielen Rock- und Metal-Klassiker der 1980er-Jahre: Die Last Action Heroes aus Leipzig sind eine der fünf Bands, die am 20. Mai in Volkerode auftreten. © Last Action Heroes/nh

Matthias Baierl organisiert im thüringischen Volkerode ein Konzert, weil er selbst Fan ist. Es ist das erste Heavy-Metal-Festival in der Region.

Volkerode – Weil die Premiere ein finanzieller Reinfall war, hatte Matthias Baierl eigentlich von seinem Traum des eigenen Festivals Abstand genommen. 2022 hatte er ein Metal-Konzert in Volkerode besucht, das nicht die gewünschte Resonanz auf sich zog. „Die Stimmung war super, aber 80 zahlende Gäste einfach zu wenig“, sagt der 39-Jährige. Das mit der Stimmung fanden auch drei seiner Kumpels gut. Sie haben ihn breitgeschlagen, es in diesem Jahr noch einmal zu versuchen, diesmal mit ihrer Unterstützung. Am 20. Mai geht’s los.

Heavy Metal heißt im Englischen eigentlich Schwermetall. Im musikalischen Sinn ist es aber eine Musikrichtung, die als Metal abgekürzt wird. Die Ursprünge liegen im Hardrock, Bluesrock und Psychedelic-Rock in den 1970er- und 1980er-Jahren. Metal stellt hinsichtlich der Härte und Intensität sowie dessen Spielweisen eine Weiterentwicklung des Hardrocks dar. Als bekannte Wegbereiter gelten Bands wie Led Zeppelin und Deep Purple. Als erste richtige Metalband wird heutzutage die aus Birmingham stammende Band Black Sabbath angesehen. Ab Mitte der 1980er-Jahre entwickelten sich zahlreiche Subgenres. Als kommerziell erfolgreichste Band gilt Metallica mit mehr als 110 Millionen verkauften Alben.

Matthias Baierl, Organisator © Privat/nh

Auf diese Musik steht Matthias Baierl und hat sich deshalb den Traum vom eigenen Festival erfüllt. Eingeladen hat er für den 20. Mai gleich fünf Bands, die vom Nachmittag bis in die Nacht spielen werden. Hotmess ist eine Metal-Coverband aus der Region, Last Action Heroes kommen aus Leipzig und spielen 80er-Metal und Rock als Coverband. Hardholz ist die erste Heavy-Metal-Band Thüringens, die sich bereits 1984 zu DDR-Zeiten gegründet hat. Vom Bodensee kommen Böhse Neffen, die sich als Böhse-Onkelz-Coverband verstehen. Außerdem reist aus Berlin The AC/DC’S Tribute Band an. Der Name ist hier Programm.

Das Festival findet auf dem Sportplatz von Volkerode, der sich etwas außerhalb des Ortes befindet, statt. Die thüringische Ortschaft befindet sich zwölf Kilometer von Eschwege im ehemaligen Grenzgebiet. Über das Grüne Band erreicht man den Ort vom Wanderparkplatz in Hitzelrode aus zu Fuß in einer dreiviertel Stunde. Ab 15 Uhr ist Einlass auf dem Festivalgelände am Sportplatz von Volkerode. Anschließend spielen die Bands nacheinander. Zwischen 300 und 1.000 Zuschauern werden an diesem Tag erwartet. Das Festival findet unter freiem Himmel statt. Angrenzend wird ein Zeltplatz aufgebaut.

Karten gibt es für 25 Euro im Vorverkauf im Optiker-Geschäft von Hubert Bartsch am Marktplatz in Eschwege oder per Whats-App unter 0152/53 10 78 09. An der Abendkasse kosten die Karten 28 Euro. (Tobias Stück)