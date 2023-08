Vom Gefängnis zum DRK-Depot

Von: Emily Spanel

Hat eine wechselvolle Geschichte erlebt: das „Wachhäuschen“ am Herleshäuser Anger, heute Depot des Deutschen Roten Kreuzes in Herleshausen. © Emily Hartmann

Die Geschichte des Wachhäuschens Herleshausen ist Ortsgeschichte pur. Vom einstigen Gefängnis bis zum heutigen DRK-Depot – Andreas Biehl, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, hat die Historie aufgearbeitet.

Herleshausen – Das Gebäude am Herleshäuser Anger, das im Volksmund auch Wachhäuschen genannt wird, hat eine wechselvolle Geschichte erlebt. Bis 1946 waren jede Nacht folgende Worte zu hören:

„Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen,

unsre Glock hat 10 geschlagen,

löschet aus, das Feuer und Licht,

dass kein Brand entficht.“

Mit diesen Worten zog der letzte Nachtwächter von Herleshausen, Heinrich Wenk, mit Laterne und Stock durch die stockfinsteren Straßen und Gassen. Elektrisches Licht gab es noch nicht und Uhren waren nur in wenigen Haushalten vorhanden. Bei seinen stündlichen Rundgängen ging er, auf Wunsch der Landwirte, auch in die Ställe, um nachzuschauen, ob eine Kuh „kalben“ oder ein Pferd „fohlen“ musste.

Nach dem Krieg eröffnete Wolfgang Maenz im Jahr 1948 ein Handarbeitsgeschäft in den oberen Räumen. Er verkaufte dort bis 1951 Artikel wie Wolle, Garne, Stoffe, Strick- und Häkelnadeln. Als Nachfolger von Wolfgang Maenz zog 1951 der Uhrmacher Johann Kiofsky, ein Heimatvertriebener, auch „Juwelen-Hans“ genannt, ein, der die Herleshäuser mit Uhren, Schmuck, Bestecken und Geschenken für besondere Anlässe versorgte, aber auch Uhren und Brillen reparierte.

Im unteren Bereich befand sich vom 1. September 1949 an die Werkstatt des Schuhmachermeisters Andreas Meyer, der mit seiner Familie als Schwaben-Deutscher aus Ungarn ausgewiesen wurde und in Herleshausen eine neue Heimat fand. Er war bis zum 1. März 1953 als selbstständiger Schuhmachermeister im „Wachhäuschen“ tätig.

Im hinteren Teil des Dachgeschosses befand sich ein Raum, der von 1878 bis 1950 als Gefängnis benutzt wurde, besonders in der Nachkriegszeit, um beispielsweise Schmuggler und Grenzgänger unterzubringen. Die dort Inhaftierten ließen durch das vergitterte Fenster ein Portemonnaie an Bindfäden herunter, damit Kinder gegenüber im Sparmarkt Zigaretten für sie kaufen konnten.

Um 1878 wurde ein im Wachhäuschen Inhaftierter vom damaligen Gemeindediener auch des Nachts bewacht. Kaum war der Gemeindediener eingenickt, schlug der Inhaftierte mit einem Holzscheit auf den Bewacher ein und verletzte ihn erheblich.

Im Jahr 2017 wurde eine Jugendrotkreuz-Gruppe gegründet – diese wirbt aktiv um neue Mitglieder für den wichtigen Dienst am Nächsten. © Eden Sophie Rimbach

In den Jahren 1981 bis 1983 nutzte der Verein „Partnerschaftshilfe 3. Welt“ das Obergeschoss des Gebäudes. Danach war es bis in die späten 1990er-Jahre ein beliebter Treffpunkt für die Jugend von Herleshausen. Nachdem das Wachhäuschen später nicht mehr genutzt wurde, befand sich die zentrale Milchsammelstelle der Landwirte im hinteren Erdgeschoss. Nach 1995 erfolgten dann gelegentlich Schlachtungen in den gefliesten Räumen.

Im Jahr 2012 suchte der DRK-Ortsverein Herleshausen ein dringend benötigtes Gebäude, denn die erweiterten Aufgaben des Roten Kreuzes erforderten mehr Platz. Es war nach der Räumung des Domizils in der Frauenbörner Straße im Jahr 2003 immer wieder eine logistische Meisterleistung, die benötigten Ausrüstungsgegenstände beziehungsweise Naturalien, welche nun vermehrt in den Privathaushalten der Kameraden lagerten, für die Katastrophenschutzeinsätze zusammenzusuchen. Ebenso mussten die Ausbildungs- und Dienstabende immer wieder im Schulungsraum oder in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Herleshausen stattfinden.

Das leer stehende Wachhäuschen bot sich förmlich an. Es wurde nun mit Hilfe der öffentlichen Hand grundlegend saniert. Ohne diese finanzielle Unterstützung wäre das Projekt nicht zu realisieren gewesen. Nach der Sanierung des Gebäudes wird es nun seit 2012 als Bereitschaftsraum und Katastrophenschutz-Depot vom DRK Ortsverein Herleshausen genutzt.

Mit viel Eigeninitiative, Eigenarbeit und viel persönlichem Engagement, sei es nun in körperlichem Einsatz oder mit finanzieller Unterstützung, ist es gelungen, ein schmuckes Gebäude zu schaffen. Besonders hervorzuheben sind der viel zu früh verstorbene Peter Pfaffl, Bernd Schulz und Gerhard Biehl. Sie halfen bei der Sanierung mit, obwohl sie keine Mitglieder im DRK sind. „Somit hatten sie einen großen Anteil am Gelingen unseres Vorhabens“, sagt Andreas Biehl, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Herleshausen.

Nach der Sanierung fanden die Treffen – Dienstabende, Bereitschaftssitzungen – im Wachhäuschen statt. Dafür wurde der hintere Raum im Obergeschoss genutzt, was immer sehr gemütlich war. Wenn acht Kameradinnen und Kameraden anwesend waren, war der Raum voll. Wer vor der Tür saß, musste aufstehen, damit der nächste rein konnte. Nicht selten wurde der Schlüssel für die Eingangstür aus dem Fenster geworfen, weil der Besetzer der Eingangstür nicht in seiner Rolle als Türöffner fungieren wollte.

Im Jahr 2017 wurde eine Jugendrotkreuz-Gruppe gründetet, und so wurde das Wachhäuschen nun doch zu klein. Eine neue, größere Unterkunft musste her! Da boten sich bei „Lausbuben und Zicken“ im Keller des ehemaligen Haushaltswarenladens von Gerhard und Marianne Siemon die geeigneten Räume, um mit 23 Kindern Gruppenstunden abzuhalten. Natürlich nutzen auch „die größeren Ortsvereinsmitglieder“ die neuen Räumlichkeiten für ihre Zusammenkünfte. „Heute dient das Wachhäuschen ausschließlich als Depot unseres Ortsvereins“, sagt Andreas Biehl. (Emily Hartmann)