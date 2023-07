Vom Hobby-DJ zum Superstar: Frans Zimmer

Von: Ulrike Käbberich

Frans Zimmer alias DJ Alle Farben.

DJ Alle Farben bringt Soundgarten-Open-Air zum Tanzen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Werra-Meißner – Er ist mit Leib und Seele Berliner und zugleich seit vielen Jahren ein weltweit erfolgreicher DJ und Musikproduzent. Seine Hits wie „Little Hollywood“ oder „Fading“ sind Radio-Ohrwürmer. Im Interview verrät Frans Zimmer, wie Alle Farben mit bürgerlichem Namen heißt, was man in Berlin gesehen haben muss, warum seine Lieder alle etwas nach Sommer klingen und wie ein paar aussortierte Platten sein Leben verändert haben.

Du reist um die ganze Welt, spielst rund 150 Shows im Jahr. Was verschlägt dich in unser beschauliches Bad Sooden-Allendorf?

Schöne Veranstaltungen brauchen Freiraum und die sind oft nicht in den großen Städten zu finden. Und so verschlägt es mich ins wunderschöne Bad Sooden-Allendorf.

Du wurdest in Berlin geboren und lebst auch noch dort.

Ja, genau. Geboren, hier aufgewachsen und auch hiergeblieben. Es ist schön, eine Heimat zu haben, da ich bei einem Job immer unterwegs bin.

Was muss man in Berlin mal gemacht haben?

Es gibt natürlich die typischen Tourisachen, die finde ich aber langweilig. Berlin hat extrem viele tolle Seiten. Man sollte einfach mal loslaufen, man kann sehr gut durch die Stadt spazieren. Ich entdecke auch noch manchmal neue Sachen. Und als Tipp: Es gibt das Dreiländereck, wo Kreuzberg, Neukölln und Treptow aufeinandertreffen. Das ist am Wasser und da führen mehrere Kanäle entlang, die miteinander verbunden sind. Von da aus kann man wunderschöne Wege erkunden und einfach mal das Wasser ablaufen.

In Berlin kann man alle kulinarischen Trends testen. Was isst du am liebsten?

I go with the Classics (lacht). Es ist toll, dass wir das alles haben. Aber Berlin war nicht immer so eine Food-Metropole. Es gab immer gutes Essen hier und immer günstiges Essen, aber wenig Trends. Doch mittlerweile sind die Trends auch hier alle angekommen, was ich eigentlich auch gut finde, dadurch entsteht mehr Abwechslung. Aber wenn man schon in Berlin ist, dann finde ich es geil, einfach ein Stück Geschichte zu essen. Das heißt eine Currywurst oder einen Döner oder beides.

Viele deiner Lieder klingen so, als würdest du gerne reisen und dann darüber ein Lied schreiben. Kommt das hin?

Das ist es. Es ist schon mein Wunsch, dass die Musik nach Sommer klingt. Sie hat auch oft einen Twist, ein bisschen „happy-sad“ und wenn man sich dann den Text dazu anhört, dann merkt man, dass die Lieder mehr Facetten haben. Wie zum Beispiel „Please tell Rosie“, darin wird erzählt, dass man für das, was man liebt, auch etwas aufgeben muss. Der Sound an sich ist fröhlich. Ich glaube, das liegt wahrscheinlich an meiner Sehnsucht, denn all diese Songs sind im Winter in Berlin entstanden (lacht).

Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann einmal in ein „Sommer-Land“ zu ziehen?

Ich möchte meine Heimat, glaube ich, eigentlich nicht verlassen. Ich mag Berlin und ich mag auch Deutschland. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich, was ich teilweise auch schon mal mache, meine Winter mehr im Ausland verbringe. Dass ich wie die Zugvögel für ein halbes Jahr weg bin.

Wie entstehen deine Lieder?

Die meisten meiner Songs entstehen sehr, sehr basic. Meistens Klavier, Gitarre und Gesang. Und ich sage auch immer gerne, wenn ich in Sessions mit Musikern bin, dass, wenn der Song auf einer Gitarre und mit Gesang funktioniert, dann funktioniert er auch im Club, bei einem Festival und im Radio.

Spielst auch selber Instrumente oder singst du gerne?

(lacht) Ich bin in allen meinen Songs im Background. Besonders bei meinen neueren Songs habe ich den Background-Chor gesungen. Aber zum einen mag ich meine Gesangsstimme nicht und zum anderen bin ich kein guter Sänger. Ich kann mir immer tolle Instrumentalisten und wunderbare Sänger dazuholen, die nur das machen und sich nur darauf konzentrieren.

Wie wird man eigentlich DJ und Musikproduzent?

Es hat alles durch einen Zufall angefangen. Ich sammle schon seit ich 14 bin Musik. Angefixt damals durch meinen Bruder, der hat mir nämlich Kassetten für den Schulweg gemacht. Da war ich in der 7. Klasse und habe mir jeden Tag die Musik auf seinen Kassetten angehört. Und dann habe ich irgendwann bei mir im Hausflur zwei weggeworfene Platten gefunden. Über meine Eltern konnte ich mir einen Plattenspieler besorgen. Als ich sie dann abgespielt habe, dachte ich nur „Ist das geil! Was ist das denn für Musik?“. Ich hatte bis dahin noch keine wirklichen Berührungspunkte zu House Music gehabt, aber ich wusste, das ist das, was ich ab jetzt hören will. Und dann ging die Suche nach mehr Platten los. Internet gab es ja noch nicht, das heißt, ich bin wie wild durch die Stadt getigert und habe Plattenläden gesucht. Die habe ich dann nach und nach gefunden. Und damit ging es los.

Bist du dann auch bald in die Berliner Clubs gegangen?

(lacht) Ich war da erst 17 und durfte noch gar nicht. Ich musste noch ein Jahr warten. Beim ersten Club-Besuch habe ich dann gemerkt, ich liebe das, was da läuft, und ich liebe das ganze Drumherum, die Musik, die Gefühle, die Ekstase, die dahintersteckt. All das hat mich so mitgenommen, dass ich nie wieder davon losgekommen bin. Ich habe das Auflegen jedoch als Hobby gesehen und erst in 2009 habe ich dann gedacht: „Mmh, das wollen doch mehr hören, als mir bewusst war, und ich werde plötzlich auch ins Ausland gebucht. Das scheint mehr als ein Hobby zu sein.“

Fällt es dir leicht, nachts zu arbeiten?

Ich bin Frühaufsteher, ich bin heute Morgen um viertel nach sechs ohne Wecker aufgestanden.

O.k. Und wie schaffst du das dann? Ich stelle mir das so vor, dass du als DJ oft sehr spät in der Nacht arbeitest?

(lacht) Ja, das habe ich früher sehr viel gemacht. Und ich hatte auch kein Problem damit, ich komme mit wenig Schlaf aus und bin flexibel mit Schlafzeiten. Aber ich finde es viel schöner, den Morgen zu genießen. Und das geht eigentlich auch sehr gut, da die Festivals, auf denen ich nun hauptsächlich spiele, oft nur bis in die frühe Nacht reingehen.

Nun zu deinem Namen „Alle Farben“: Wie kommst du dazu?

Ja, also, ich wollte mal Kunst studieren und Malerei machen. Und habe mich dann natürlich auch mit Künstlern auseinandergesetzt. Und da gab es einen Namen, einen Künstler, der mich zu der Zeit besonders bewegt hat und das war Friedensreich Hundertwasser. Angelegt an Hundertwasser habe ich mich erst mal „Hundert Farben“ genannt und daraus wurde „Alle Farben“, das klangtechnisch unendlich viel schöner war.

Passiert dir das noch häufig, dass Menschen denken, dass du aufgrund des Namens mehr als eine Person bist?

Ja, absolut (lacht). Die Leute sind überrascht, dass ich keine Band bin. Aber ich habe ein Team und ich fühle mich auch nicht als Einzelperson. Natürlich ist das Kunstprojekt „Alle Farben“ mein Baby. Aber ohne die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wäre das alles so gar nicht möglich. Vom Management bis hin zu den Leuten, die mir auf der Bühne helfen. Sei es mit Ton, Licht, Gesang oder Trompete, ohne die Leute wäre mein Projekt auch gar nicht das, was es jetzt ist.

Was alles bringst du bei deinem Auftritt in Bad Sooden-Allendorf mit?

Ich habe wahnsinnig viel neue Musik mit im Gepäck und spiele natürlich meine Hits, aber in neuen Gewändern. Ich habe viele Versionen, die ich nur live bei meinen Konzerten spiele. Es lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizukommen. Wer Musik mag und Tanzen liebt, der kann nichts falsch machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Für mich ist es keine Selbstverständlichkeit mehr, dass diese Festivalsaison stattfindet – nach zwei Jahren Pandemie. Es war eine sehr harte Zeit und ich war einfach nur sehr glücklich, als es dann im vergangenen Jahr wieder losging.

Gibt es auf deiner Tour irgendwelche Rituale, die du und dein Team immer einhalten müssen?

Ja, es gibt ein Ritual, dass wir immer machen: Vor jeder Show umarmen wir uns alle. Und was wir auch immer machen, was aber nicht geplant ist und trotzdem immer passiert, weil wir alle vor dem Auftritt aufgeregt sind, treffen wir uns alle ständig vorher auf Toilette (lacht). (Ulrike Käbberich)

Service Tickets für Alle Farben: Sound-garten-Open-Air in Bad Sooden-Allendorf, 21. Juli, über sound-garten.de und Tourist-Info Eschwege, Bad Sooden-Allendorf sowie Heiligenstadt.