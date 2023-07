Von der UN zum Wursthimmel in Nordhessen

Von: Emily Spanel

Fleischermeisterin Katharina Koch ist auf Einladung der Tourist-Information in Eschwege. Sie wird ihre Geschichte und so manch Spannendes über die Ahle Wurscht erzählen. © Stadtwerke Eschwehe/privat

Katharina Koch aus Nordhessen stellt ihre ungewöhnliche Lebensgeschichte vor: Von der UN zum Wursthimmel.

Eschwege – Ihren ungewöhnlichen Weg über Paris, Berlin und New York zurück in ihre nordhessische Heimat beschreibt Fleischermeisterin Katharina Koch während ihrer Lesung am 21. Juli ab 18.30 Uhr im Garten des Hotels Müllers Weiden in Eschwege.

Katharina Koch studierte Politikwissenschaft, machte ihren Master und hätte eine internationale Karriere beginnen können. Während sie als Korrespondentin für die UN in New York arbeitete, erfuhr sie, dass der Fortbestand der elterlichen Landmetzgerei in Gefahr ist.

Kurzerhand entschloss sie sich, den Betrieb zu übernehmen, mit dem Ziel, das traditionelle Gewerbe zukunftsfähig zu machen. Wie sich herausstellen sollte, ein Rezept mit Erfolgsgarantie. Auf Einladung der Tourist-Information Eschwege wird sie in der idyllischen Atmosphäre der Werrainsel im Garten des Hotels Müllers Weiden ihre Lebensgeschichte und so manch Spannendes über die Ahle Wurscht erzählen.

Das Buch „Fleisch ist kein Gemüse“ ist eine sehr persönliche Erzählung, die den ungewöhnlichen Weg schildert, den Katharina Koch gegangen ist. Es ist die Geschichte von ihrem Entschluss, New York zu verlassen und nach Nordhessen zurückzukehren. Ihre Metamorphose von der Politikwissenschaftlerin im Dienst der Vereinten Nationen (UN) zur Chefin einer Landfleischerei, in der die Bauern aus der Umgebung wie eh und je ihre fetten Strohschweine abliefern, war alles andere als selbstverständlich. In diesem Buch geht es um einen uralten, vom Aussterben bedrohten Beruf, ums Schlachten und den Wurstehimmel, denn bei Katharina Koch entsteht eine legendäre Delikatesse: eine unter den Dächern der Fachwerkhäuser luftgetrocknete Ahle Wurscht, wie sie seit Jahrhunderten in Nordhessen erzeugt wird. In ihrer Erzählung gibt sie tiefe Einblicke in die Geheimnisse authentischer Wurstproduktion abseits von böser Chemie, geldgierigen Schweinebaronen und skrupellosen Industriemetzgern.

Service: Karten sind im Vorverkauf für 9 Euro in der Tourist-Information Eschwege am Obermarkt 8 erhältlich.

Katharina Kochs Weg zurück war kein Zuckerschlecken, sondern ein gehöriges Stück Arbeit und Emanzipation, sich in der von Männern dominierten Metzgerszene durchzusetzen. Ihre wichtigste Botschaft: Nur wenn man selbst mit gutem Beispiel vorangeht und Regionalität und solidarische Landwirtschaft zu gelebten Prinzipien der täglichen Arbeit erklärt, kann die Trendwende in der Fleischwirtschaft gelingen.

Also: weg von Massentierhaltung, weg von den Fleischbaronen und Industriemetzgereien, weg von Lohnsklaverei, Dumpingpreisen an der Fleischtheke und weg vom grenzenlosen Fleischkonsum.

Die Lesung findet unter freiem Himmel im Steinrondell des Hotels Müllers Weiden, Bremer Straße 23 in Eschwege, statt. Besucher werden gebeten, eigene Sitzunterlagen mitzubringen und der Witterung angepasste Kleidung zu tragen. esp