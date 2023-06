Von jeder Generation ein Küsschen: Familie ehrt Rosemarie Dutkiewicz zum 90. Geburtstag

Von: Tobias Stück

Nur ein kleiner Ausschnitt: Am Mittwoch hatte Rosemarie Dutkiewicz fast eine ganze Zeitungsseite in der WR in ihrer Lieblingsrubrik „Küsschen, Küsschen“ für sich alleine. Repro: Alexandra Schuler © Repro: Alexandra Schuler

Niederhone – Am Ende hatte Rosemarie Dutkiewicz fast eine ganze Zeitungsseite für sich alleine. Neun Glückwunsch-Anzeigen, bei der WR „Küsschen, Küsschen“ genannt, kamen an ihrem 90. Geburtstag am vergangenen Mittwoch zusammen. Das hat es so noch nicht gegeben. Deswegen fragen wir: Was war da denn los?

„Womit soll man einem 90-jährigen Menschen, der eigentlich alles hat, denn eine Freude machen?“, fragt Marion Wiegand zurück, als wir wissen wollen, wie es zu dieser außergewöhnlichen Aktion kam. Ihre Mutter sei zufrieden. Bei der täglichen Lektüre der Werra-Rundschau haben es ihr besonders die Familien-Anzeigen angetan. Deswegen wusste die Familie, dass die Jubilarin sie auf jeden Fall lesen würde und sich auch darüber freuen wird.

Das Familien-Geschenk war von langer Hand geplant. Tochter Marion Wiegand hielt die Fäden in der Hand und organisierte, dass es keine inhaltlichen Dopplungen gab, wenn Kinder, Enkel und Urenkel reimten. „Die Gedichte haben dann alle selbst geschrieben“, erzählt Marion Wiegand. Das Talent haben sie offensichtlich von der Oma geerbt. Denn auch Rosemarie Dutkewitz hat zeit ihres Lebens gerne Gedichte geschrieben.

Besondere Ehrung zum Geburtstag

Dass die 90-Jährige zu ihrem runden Geburtstag besonders geehrt werden sollte, war allen in der Familie klar. „Sie ist der Mittelpunkt, unser Fels in der Brandung“, beschreibt die Tochter die Rolle der Mutter in der Familie. Sie habe es nie einfach gehabt im Leben, mit viel Liebe und Zuwendung aber ihrer ganzen Familie ein unbeschwertes Leben ermöglicht. Das Geburtstagskind wurde 1933 als Rosemarie Eyrich in Niederhone geboren und verbrachte ihr ganzes Leben in dem heutigen Stadtteil von Eschwege. Von Kindesbeinen an wusste sie, was harte Arbeit bedeutet. In der Landwirtschaft ihrer Eltern übernahm sie schnell Verantwortung, versorgte auch die Familie. 1952 heiratete sie Christian Dutkiewicz aus Sontra, mit dem sie bis zum seinem Tod 2010 58 Jahre glücklich zusammenlebte. Schon kurz nach der Hochzeit wurden die eineiigen Zwillinge Gerhard und Elmar geboren. Vier Jahre später kam Tochter Marion zur Welt. 1960 baute die Familie ein neues Wohnhaus. Im Nebenerwerb betrieb die Familie noch eine Landwirtschaft, errichtete so ganz nebenbei auch noch ein neues Stallgebäude. Rosemarie Dutkiewicz managte Kinder, Ehemann und den Betrieb.

Als die Kinder groß waren und eigene Familien gründeten, war auf die „Oma-Mutti“, wie sie von den Enkeln genannt wurde, weiter Verlass. Sie hielt ihren Kindern den Rücken frei, damit sie ihren Berufen nachgehen konnten. Von jedem ihrer Kinder half sie, eines ihrer Kinder mit großzuziehen. „Sie hat nicht nur uns, sondern auch den Enkelkindern eine tolle Kindheit beschert.“ Der Reim von Tochter Marion bringt es wahrscheinlich auf den Punkt: „Du warst und bist immer für uns da, jeden Tag und jedes Jahr.“ Und auch der nächsten Generation ist die vitale Oma schon ans Herz gewachsen. Vier Urenkel zählen bereits zur Familie, Nummer fünf ist unterwegs.

90. Geburtstag wird groß gefeiert

Alles kommt bei ihr zusammen. So wird es auch am Samstag sein, wenn der 90. Geburtstag groß gefeiert wird. Am Mittwoch kamen Freunde und Nachbarn schon zahlreich zum Gratulieren. Mit dabei war auch ihre 95 Jahre alte Freundin Iwonne, die sie erst vor sieben Jahren kennengelernt hat. Seitdem hat sich eine innige Freundschaft entwickelt – die nächste, die Rosemarie Dutkiewicz in ihr großes Herz geschlossen hat. (Von Tobias Stück)

Rosemarie Dutkiewicz © Foto: Familie Dutkiewicz/privat