Vorbereitungen für 7. Deutschen Königinnentag in Witzenhausen laufen

Sie haben ihr Kommen schon zugesagt: Die Rotenburger Kartoffelkönigin (von links), die Bio-Heukönigin aus dem Salzburger Land, die Weinprinzessin aus Sand am Main sowie Winzer Stefan Goger. Matthias Roeper (rechts) hat sie bei der Grünen Woche in Berlin getroffen.

Es soll ein Wochenende mit royalem Glanz werden: Der 7. Deutsche Königinnentag, der vom 12. bis 14. Juli mit der Kesperkirmes in Witzenhausen gefeiert werden soll. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Die Gäste

82 Königinnen haben ihr Kommen laut Matthias Roeper, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Deutscher Königinnen, bereits zugesagt. Die Anmeldefrist läuft bis Mitte Juni, Roeper hofft auf den Besuch von insgesamt 150 Königinnen. Beim Umzug werden sie von den Herkules-Trikern aus Witzenhausen und weiteren chauffiert – bereits 70 der dreirädrigen Motorräder sind angemeldet, erwartet werden 150 bis 200, so der Arge-Chef, der mit den Trikern seit 2001 zusammenarbeitet. Mit den Begleitern der Hoheiten rechnen die Organisatoren mit mehr als 1000 Gästen.

Die Logistik

Bereits im Herbst seien in Hotels und Ferienwohnungen in Witzenhausen, Bad Sooden-Allendorf, Hann. Münden und Umgebung Zimmer reserviert worden, sagt Johannes Siebold, Chef der Tourist-Information. Bei sehr hohen Anmeldezahlen werden auch Privatquartiere gesucht.

Da es keine große Veranstaltungshalle mehr im Ort gibt, soll das Programm draußen in der Innenstadt stattfinden. Bei Regen darf die Krönung der nächsten Kirschenkönigin in die Liebfrauenkirche verlegt werden, sagt Bürgermeister Daniel Herz. Ohnehin kooperieren die Organisatoren eng mit den örtlichen Institutionen und Vereinen: Auch das Kinderfest der Kesperkirmes und die Meisterschaft im Kirschsteinspucken werden an der Kirche stattfinden. Erntefestausschuss, Ehemalige Kirschenköniginnen und Herzdamen helfen bei Umzug und Betreuungsprogramm. Weitere Helfer und Sponsoren werden noch gesucht, Interessierte können sich bei der Tourist-Information melden. Die Kosten werden auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt. Allein das Königinnentreffen kostet laut Roeper im Schnitt 50 000 Euro.

Das Programm

Die Herausforderung sei, zwei Feste an einem Wochenende zu veranstalten und deren jeweiligen Charakter zu wahren, sagt Roeper. Die Lösung: Das traditionelle Sonntagsprogramm der Kesperkirmes (Bootsfahrt, Krönung, Autogrammstunde) wurde auf Samstag gelegt, am Sonntag findet der Umzug der Hoheiten statt. Wegen der Sommerferien sei es schwer, genug Musikzüge zu finden, sagt Roeper. Er hofft zudem auf örtliche Vereine, die Lust haben, mit einem Kirschen-Thema am Umzug teilzunehmen. Zudem können sich die Städte und Gemeinden der Region präsentieren.

Die neue Kirschenkönigin