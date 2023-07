Vorsätzliche Brandstiftung? Es brennt erneut am Kaltenbühl in Renda

Von: Emily Spanel

Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ringgau erneut zu einem Waldbrand nach Renda in die Straße Kaltenbühl gerufen. © Fabian Diehl

Schon wieder hat es im Ringgauer Ortsteil Renda gebrannt. Mittlerweile geht man von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Renda - In den Mittagstunden des Sonntags wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ringgau erneut zu einem Waldbrand nach Renda in die Straße Kaltenbühl gerufen. Diesmal befand sich die Brandstelle in direkter Nähe zu einem Waldstück. Durch das schnelle Eingreifen der eingesetzten Kräfte konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Aufgrund der Einsatzörtlichkeit und der vorherigen Ereignisse am selben Ort (wir berichteten) muss man erneut von vorsätzlicher Brandstiftung ausgehen. Gebrannt hatte ein Gebüsch und gelagerte Baumstämme. Zwischenzeitlich wurde ein Pendelverkehr zur Wasserförderung an die Einsatzstelle eingerichtet.

Vor Ort waren die Feuerwehren aus Renda, Grandenborn, Netra, Röhrda und Datterode, sowie der Gemeindebrandinspektor Markus Wieditz. (Von Fabian Diehl)