Wacken 2023: Mit Rauhbein auf dem bekanntesten Heavy-Metal-Festival der Welt

Von: Nicole Demmer

Mittendrin in der Schlammschlacht von Wacken © Nicole Demmer

Wacken versinkt im Schlamm. Trotz eines Einlassstopps soll das Festival aber stattfinden. Mit dabei: Rauhbein - eine Band aus Hessisch Lichtenau.

Wegen der verschlammten Flächen und Wege auf dem Gelände des Heavy-Metal-Festivals in Wacken lassen Veranstalter seit Mittwochmorgen keine Besucher mehr rein. Nach Schätzung der Polizei halten sich 50.000 Fans auf dem Gelände bei Itzehoe in Schleswig-Holstein auf. Erwartet wurden ursprünglich rund 85.000 Metalfans.

Etwa 50 Prozent der vom Regen durchweichten Campingflächen seien belegt, teilte eine Polizeisprecherin kurz vor dem offiziellen Beginn des Festivals mit. Die Verkehrslage rund um das Veranstaltungsgelände entspannte sich derweil. Bereits nach der ersten Ankündigung des Anreisestopps hätten sich zahlreiche Besucher auf die Rückreise gemacht oder Ausweichflächen an einem Flugplatz bei Itzehoe angesteuert. Die meisten Staus hätten sich aufgelöst.

Mittlerweile eingetroffen ist Rauhbein - eine Band, deren Sänger in Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis lebt. Die Newcomer werden auf dem bekanntesten Heavy-Metal-Festival der Welt - und wir begleiten sie dabei.

Rauhbein-Sänger stammt aus dem Werra-Meißner-Kreis

Wer ist eigentlich Rauhbein? Gegründet wurde Rauhbein im Jahr 2019 als Rock-Metal-Folk-Band mit deutschen Texten vom in Hessisch Lichtenau wohnenden Sänger Henry M. Rauhbein. Hinzu kamen Gitarrist Godi Hildmann, Geiger Justin Ciuche, Bassist Olli Schmidt und Guano-Apes—Drummer Dennis Poschwatta. Die erste Scheibe „Steh wieder auf“ erreichte 2022 direkt Platz 20 der deutschen Album-Charts und die Band spielte unter anderem als Support für DArtagnan zu deren „Feuer&Flamme“-Tour. Zudem war die Band für zahlreiche Festivals und als Support für In Extremo gebucht. Für die vor wenigen Wochen erschienene zweite Scheibe „Herz eines Kriegers“, die ebenfalls Platz 20 erreichte, übernahm Louis Schaffert den Platz von Dennis Poschwatta hinter den Drums. Neben Auftritten auf dem Rockharz, dem Wacken-Festival, dem Wave-Gotik-Treffen und weiteren Festivals stehen in diesem Jahr wieder Shows mit dArtagnan und In Extremo auf dem Programm. (Homepage: rauhbein.de)

Sie berichtet für uns aus Wacken: Nicole Demmer Mit meinen mittlerweile 47 Lenzen bin ich immer schon mein ganzes Leben lang musikbegeistert. Dabei habe ich eine große Bandbreite. Eine gute Oper kann mich genauso begeistern wie ein schön inszeniertes Musical oder ein gutes Symphoniekonzert. Wenn es in die härtere Musikrichtung geht, dann darf es gerne ehrlicher, handgemachter Rock und Metal sein. Für den habe ich in meinem Leben schon etliche Touren unternommen, um die Größen der Szene wie Bon Jovi, Iron Maiden, Van Halen, Alice Cooper, Aerosmith und viele weitere live zu sehen. Diesmal freue ich mich, zusammen mit einem nordhessisch-südniedersächsischen Senkrechtstarter das Festival-Leben mal aus einer etwas anderen Perspektive betrachten zu dürfen.

