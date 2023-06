Währungsreform vor 75 Jahren: Stadt Witzenhausen verliert fast 1 Million Mark

Lange Schlangen in der Kirschenstadt

Witzenhausen – Der 20. Juni 1948 war einer jener Tage, die in die Geschichte eingegangen sind. Dieser trübe und verregnete Sonntag im Frühsommer des dritten Nachkriegsjahres steht im kollektiven Gedächtnis der Deutschen für den Beginn der wundersamen Wiederauferstehung des besiegten, in weiten Teilen zerstörten und durch das Menschheitsverbrechen des Holocaust zutiefst besudelten Landes zu einem prosperierenden und respektierten Mitglied der Völkerfamilie.

Dabei war es doch „nur“ eine Währungsreform, die Ablösung der „Reichsmark“ durch die neue „Deutsche Mark“. Das bis dato gebräuchliche Geld war fast völlig wertlos geworden – so bekam man zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt für sechs solcher Reichsmark gerade noch eine Zigarette der Marke „Lucky Strike“ – und so wurde schon lange vor diesem Junisonntag mit einer „Währungsreform“ gerechnet.

„Jeder einzelne ist der Überzeugung“, so der damalige Großalmeröder Bürgermeister Carl Thiel schon im Sommer 1947, „dass in absehbarer Zeit eine Neuregelung der Währung durchgeführt werden muss, da die gegenwärtigen Verhältnisse auf die Dauer nicht tragbar sind. Industriebetriebe, Kaufleute und andere versuchen vielfach, sich dadurch gegen eine Minderung ihres Vermögens zu schützen, dass sie die von ihnen erzeugten Waren zurückhalten, um dadurch einer Abwertung zu entgehen. Man muss daher von einer ausgesprochenen Flucht in die Sachwerte sprechen. Die Folge dieses Verfahrens ist aber, dass trotz aller Ankurbelungsversuche der Produktion die produzierten Waren nicht auf dem Markt erscheinen.“ Als diese dann ein Jahr später Realität wurde, glich sie einer „Radikaloperation am offenen Herzen des Geldsystems“ – Ausgang ungewiss, letztlich aber alternativlos.

Großalarm für Polizei

Dass die Währungsumstellung nicht mehr fern war, erfuhren als erste die Beamten der Witzenhäuser Stadtpolizei. Bereits am Dienstag den 15. Juni erschien der neue Dienstplan mit genauen Anweisungen für die „Auslösung des Großalarms zur Durchführung der Währungsreform“ – der Tag X musste also unmittelbar bevorstehen. Alarmiert wurden die an der Aktion beteiligten Beamten dann am 20. Juni um 3 Uhr morgens und es ging zum Landratsamt, wo die für den Kreis Witzenhausen bestimmten 2,698 Millionen Mark zur Verteilung bereitstanden. Umtauschstellen gab es in der Kreisstadt fünf: den Kindergarten an der Walburger Straße, den Rathaussaal, die Gastwirtschaften „König von Preußen“ (Zollamtsplatz) beziehungsweise „Wöhler“ (Ermschwerder Straße) sowie die Schule am Steintor.

Und so sah es dann überall im Kreis vor und in den Umtauschstellen aus: Überall stauten sich die Menschen in langen Schlangen, ein damals durchaus gewohntes Bild. Nur ging es diesmal um keine Zuteilung auf einen bestimmten Abschnitt der Lebensmittelkarten, sondern es gab das neue Geld, von dem niemand wusste, was es wert sein würde. Jedem standen 60 Mark zu, zunächst kamen aber nur 40 Mark zur Auszahlung. Später konnten Reichsmarkbeträge, 1:10 abgewertet, in Deutsche Mark getauscht werden, waren aber in der neuen Währung zu versteuern. Viele Millionen Mark auf den Kundenkonten der Sparkasse lösten sich quasi über Nacht in Luft auf und der Wert der Reichsanleihen sank auf Null. Allein die Stadt Witzenhausen verlor fast eine Million Mark, war fast ohne Mittel und musste neben einer deutlichen Verringerung des Personals zur monatlichen Einziehung von Steuern und Gebühren übergehen. Besitzer von Sachwerten konnten sich dagegen glücklich preisen und der viel beschworene „gleiche Start für alle“ stand nur auf dem Papier.

Volle Schaufenster

Der Morgen des 21. Juni sah eine wundersam veränderte Witzenhäuser Innenstadt. In vielen Schaufenstern häuften sich auf einmal die Waren, die man jahrelang vermisst hatte und sorgten damit für Erbitterung bei den erstaunten Kunden. Die Wirtschaft hatte in Erwartung des Ereignisses Ware gehortet – nun fehlte allerdings vielen Menschen das Geld für die ausgestellten Waren. Zumal, wie Gustav Trautvetter in seinem Kriegstagebuch anmerkt, viele Menschen „in ihrer Unvernunft für ihre 40 Mark neues Geld alles mögliche kaufen, was sonderbarerweise jetzt auf dem Markt erscheint“. Etwas anders lesen sich da schon die „Hessischen Nachrichten“, die über die ersten Tage nach der Stunde X am 26. Juni Folgendes zu berichten wussten: „Kinos leer, Hotels leer, Postbetrieb gewaltig zurückgegangen, beim Einzelhandel werden nur Kleinigkeiten gekauft, Umsatz in Speiserestaurants um 98 Prozent zurückgegangen. Bekleidungsfachhandel hat einen guten Start.“ Trotz aller Startprobleme stabilisierte die Währungsreform nicht nur den Geldwert und trocknete den Schwarzmarkt binnen Kurzem aus, sondern gab auch den Startschuss für die nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse und ermöglichte das in den 1950er-Jahren so viel bestaunte „Wirtschaftswunder“.

Von Matthias Roeper