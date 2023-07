Wärmeplan ist in Kommunen im Werra-Meißner-Kreis schon Thema

Von: Stefan Forbert

Wo kommt künftig die Wärme für Haushalte her? Damit beschäftigen sich viele Kommunen auch perspektivisch. © R. Schmiegelt/Imago (Symbolbild)

Werra-Meißner – Ab November 2023 werden Städte und Gemeinden ab 20 000 Einwohnern in Hessen zu einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. An diese will der Bund nach neuesten Überlegungen zum sogenannten Gebäudeenergiegesetz seine Öko-Vorschriften für die Heizungen zu Hause knüpfen – aber erst dann, wenn vor Ort ein Wärmeplan vorliegt.

Beim Bund wird derzeit noch überlegt, dass die Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung eventuell schon ab 10 000 Einwohnern gilt – mit Frist 2028. Und alle Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern könnten von der Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung noch länger verschont bleiben.

Damit sehen sich die meisten Kommunen im Werra-Meißner-Kreis, die zum Teil weit weniger als 10 000 Einwohner haben, jetzt aktuell nicht veranlasst, sich Gedanken zu dem Thema zu machen. So wurde es auf Anfrage unserer Zeitung beispielsweise aus den kleinsten Gemeinden Weißenborn und Neu-Eichenberg, aber auch aus Wehretal und den Städten Waldkappel und Wanfried mitgeteilt.

Der Gemeindevorstand von Meinhard, das rund 4600 Einwohner zählt, beabsichtigt hingegen, zum Thema „Klimakommune Meinhard“ eine Kommission einzurichten. Die soll nach den Sommerferien beginnen, sich intensiv mit dem Thema Wärmeplanung zu befassen, berichtet Bürgermeister Gerold Brill.

Die Kreisstadt Eschwege hat bereits im März 2022 beschlossen, eine Wärmeplanung in Auftrag zu geben. „Um Planungssicherheit zu bieten, ist eine kommunale Wärmeplanung unabdingbar“, sagt Bürgermeister Alexander Heppe. Der Öffentlichkeit wurden Zwischenergebnisse und die Methodik bei einer Veranstaltung im Juni 2023 vorgestellt. Die Ergebnisse werden im Oktober erwartet und sollen dann politisch beraten werden.

In der Gemeinde Herleshausen mit rund 2800 Einwohnern ist aktuell zwar keine Wärmeplanung vorgesehen, doch wird im Rahmen des Projekts Quartierssanierung ein Nahwärmenetz im mit Abstand größtem Ortsteil Herleshausen diskutiert, teilt Bürgermeister Lars Böckmann mit.

In Hessisch Lichtenau hat die Stadtverordnetenversammlung kürzlich erst eine Energiewendepartnerschaft mit der EAM beschlossen. Damit will die Stadt laut Bürgermeister Dirk Oetzel versuchen, das Thema Wärmeplanung „zeitnah zu verorten“.

