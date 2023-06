Hessische Grillmeisterschaft: Bei Cassel-Fleischtechnik wurde die hohe Kunst des Grillens gezeigt

Von: Marius Gogolla

Feinstes Fleisch kam bei den Hessischen Grillmeisterschaften auf den Grill. Unter anderem landete Wagyu-Rind im Wert von rund 2000 Euro auf den Grills. Rund 2000 Besucher kamen am Sonntag auf das Gelände der Firma Cassel-Fleischtechnik. © privat

Feinstes Wagyu-Rind aus Kaufungen, Marshmallow-Bratwurst und Cheesecake vom Grill – Bei der Hessischen Grillmeisterschaft der Firma Cassel-Fleischtechnik kamen Grill-Fans voll auf ihre Kosten.

Eschwege – Die Firma Cassel-Fleischtechnik hat die Veranstaltung während ihrer Feier zum 90-jährigen Betriebsbestehen und der Ausstellung Cassel-Informa ausgerichtet.

Variationen vom Grill

Im Grillen gemessen haben sich 14 Teilnehmer. Sie kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Belgien und Ungarn angereist, um an der Grillmeisterschaft teilzunehmen.

Gewinnen konnten sie ein „Golden Ticket“, das die Teilnahme an der Grill-WM in Texas ermöglicht. „Was die Teilnehmer bei den Meisterschaften auf dem Grill zubereitet haben, war unfassbar“, sagt Julian Cassel, Organisator der Grillmeisterschaften und Geschäftsführer von Cassel Fleischtechnik. „Es gab vier Gänge: Steak, Bratwurst, Spanisch Fricco und Cheesecake (dt. Käsekuchen). Jeder hat seine eigenen Variationen sehr kreativ umgesetzt.“ Gegrillt wurden regionale Produkte.

Jury kürt Sieger

So konnten die Besucherinnen und Besucher unter anderem eine Bratwurst-Marshmallow-Kombination oder einen auf dem Grill gebackenen Cheesecake mit Roter Bete probieren. Außerdem landete Wagyu-Rind im Wert von rund 2000 Euro auf den Grills.

Eine Jury, deren Mitglieder aus Berlin, Bremen und Texas angereist waren, bewertete die Grillkünste der Teilnehmer. „Die Juroren waren hellauf begeistert von dem Gegrillten, das ihnen serviert wurde“, sagt Cassel. „Jeder der Teilnehmer hat seine eigenen Gewürzmischungen und Rezepte verwendet.“ Das „Golden Ticket“ zur Grill-WM in Texas haben am Ende Alexander Daldrup, Tobias Mohr, Tillmann Meyer und Sven Knierim aus Eschwege gewonnen.

2000 Besucher

Die Idee, die Hessische Grillmeisterschaft nach Eschwege zu holen, kam dem Geschäftsführer von Cassel Fleischtechnik zusammen mit seinem Bekannten und Organisator Christian Kubesch: Weil die sonst in Fulda stattfindende Deutsche Grillmeisterschaft ab diesem Jahr in Stuttgart ausgetragen wird, wollten die beiden ein Event in und für Nordhessen ausrichten. „Im Rahmen unserer Feierlichkeiten zum 90-Jährigen hat es dann gut gepasst, auch die Hessische Grillmeisterschaft auszurichten.“ Der organisatorische Aufwand für die Veranstaltung sei zwar hoch gewesen, aber es habe sich aber definitiv gelohnt, so Cassel. Zu der Veranstaltung kamen rund 2000 Besucher. „Ich war wirklich überwältigt von dem großen Zuspruch“, sagt Cassel. „Viele haben schon gefragt, ob das Event wiederholt wird.“

90-jähriges Bestehen

Die Firma Cassel Fleischtechnik ist ein Familienunternehmen in vierter Generation. Dieses Jahr feiert die Familie das 90-jährige Bestehen der Firma. Seit der Gründung 1933 durch Otto Cassel hat sich der Betrieb zu einem Lieferanten für Metzgereien, Großküchen, Gastronomen und die fleischverarbeitende Industrie entwickelt. Aber auch Privatkunden können in der Firma am Hessenring einkaufen. Ebenfalls am Sonntag fand die Messe Cassel-Informa statt, zu dem die Lieferanten von Cassel Fleischtechnik eingeladen waren.

Der Zusammenhalt der Firmen im Gewerbegebiet Hessenring sei wichtig, so Cassel. „Nur gemeinsam sind wir stark. Deswegen gilt unser besonderer Dank den Firmen im Gewerbegebiet Hessenring, die uns bei dem Fest unterstützt haben“, sagt Cassel. „Ebenso wie unseren Lieferanten, Mitarbeitern sowie unseren treuen Kunden. Außerdem möchte ich mich bei meiner Verlobten bedanken, die mich immer unterstützt.“ (Von Marius Gogolla)

Nehmen an der Grill-WM in Texas teil: Die vier Sieger der Hessischen Grillmeisterschaft mit „Golden Ticket“. © privat/nh

90 Jahre Cassel-Fleischtechnik: Geschäftsführer Julian Cassel (Zweiter von links) mit der Urkunde der Stadt. © privat