Wer wird Nachfolger des Braunkehlchens?

Von: Theresa Lippe

Das Braunkehlchen ist der aktuelle Vogel des Jahres. In einer Internetabstimmung des Nabu wird nun sein Nachfolger gesucht. Fünf einheimische Vögel stehen zur Wahl. © manfred delpho

Die Wahlbüros zur Abstimmung für den Vogel des Jahres 2024 sind geöffnet. Wir stellen die fünf Kandidaten plus den amtierenden Titelträger vor.

Werra-Meißner – Wer bekommt die Krone? Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz oder Wespenbussard? Alle fünf Vogelarten haben die Chance, „Vogel des Jahres“ 2024 zu werden. Ab dem 1. September starten Nabu und LBV zum vierten Mal die große öffentliche Wahl. Alle können mit abstimmen, wer der nächste Jahresvogel werden soll.

Vogel des Jahres 2023: Das Braunkehlchen

Das Braunkehlchen (Saxicola rubetra) trägt den Titel bereits zum zweiten Mal (1971). Das Braunkehlchen ist zwölf bis 14 Zentimeter groß und hat seinen Namen von seiner braun-orangen Brust und Kehle. Braunkehlchen sind Langstreckenzieher: Im September brechen sie nach Süden auf. Ihr Aufenthalt im Werra-Meißner-Kreis endet also in den kommenden Tagen. Der kleine Singvogel verbringt den Winter mehr als 5000 Kilometer von Deutschland entfernt südlich der Sahara. Im April kommt er wieder zu uns zurück.

Der Kiebitz

Früher waren Kiebitze (Vanellus vanellus) weit verbreitet und aufgrund ihres auffälligen Aussehens und Verhaltens vielen bekannt, heißt es auf der Website des Nabu. Aber durch Trockenlegung von Feuchtwiesen und eine intensivere Landwirtshaft ist ihr Bestand in vielen Gegenden massiv zurückgegangen. Der Kiebitz war bereits 1996 Vogel des Jahres.

Der Kiebitz ist etwa taubengroß (28 bis 32 Zentimeter). © alexander Menge

Die Rauchschwalbe

Auf dem Lande sind Rauchschwalben (Hirundo rustica) alltägliche Begleiter und Anzeiger für Wetterumschwünge. „Die Schwalben fliegen tief“ ist ein Hinweis auf nahendes Regenwetter. Die Schwalben folgen dann nämlich ihrem Futter, das sich tiefdruckbedingt näher am Boden aufhält. Im Sommer kann man ihnen stundenlang bei ihren Flugmanövern zusehen.

Die Rauchschwalbe ist auch als Haus- oder Gabelschwalbe bekannt. © marcus bosch

Das Rebhuhn

„Früher noch ein häufig zu beobachtender Kulturfolger, brach der Bestand des Rebhuhns um 1990 stark ein. Dies veranlasste den Nabu das Rebhuhn (Perdix perdix) zum Vogel des Jahres 1991 zu machen“, heißt es auf der Website. Auch heute noch sieht man den etwa taubengroßen und scheuen Vogel recht selten. Doch wer den Rufen des Männchens früh morgens oder spät abends folgt, hat dennoch Chancen, das zu der Familie der Glattfußhühner gehörende Rebhuhn zu sehen.

Das Rebhuhn ist eine Vogelart aus der Ordnung der Hühnervögel. © andrea imhäuser

Der Steinkauz

Den Steinkauz (Athene noctua) findet man vor allem in westlichen Teilen Deutschlands in offenen Landschaften. Er brütet oftmals in unmittelbarer Nähe zum Menschen in Gebäudenischen, Ställen und Baumhöhlen. Den kleinen Kauz kann man auch tagsüber beobachten, da er gerne auf offenen Sitzwarten verweilt. Seine weißen Augenbrauen verleihen ihm einen strengen Blick. In der griechischen Mythologie galt er als eine Art Bote der Göttin Athene.

Der Steinkauz wiegt im Erwachsenenalter zirka 170 Gramm. © christel niemann

Der Wespenbussard

Der Wespenbussard (Pernis apivorus) ist ein mittelgroßer Greifvogel, dessen Gefiederfärbung stark variieren kann, was es schwierig macht, ihn sicher zu bestimmen. Den Winter verbringt er in tropischen Regionen Afrikas. Er taucht teilweise erst im Mai in den Brutgebieten wieder auf. Trotz seiner stattlichen Größe ernährt er sich in erster Linie von Wespen, deren Larven sowie anderen Insekten und Larven.

Der Name Wespenbussard bezieht sich auf seine besondere Nahrung, die vor allem aus der Brut sozialer Faltenwespen besteht. © christoph bosch/nabu

Service: Auf nabu.de gibt es weiteren Infos und die Möglichkeit, sich den Gesang der fünf Kandidaten anzuhören.