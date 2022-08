3100 Euro Schaden beim Rückwärtsrangieren in Waldkappel

Von: Eden Sophie Rimbach

Ein Lkw-Fahrer beschädigte mit dem Anhänger seines Fahrzeugs ein in der Wiesengasse geparktes Auto.

Waldkappel – Mit seinem Fahrzeug geriet ein Lkw-Fahrer am Montag (15. August) gegen 11:30 Uhr an ein Auto. Am vorderen Teil des Wagens entstand dabei laut Polizei ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Der 64-jährige Lkw-Fahrer aus Salzgitter war beim Rückwärtsrangieren mit seinem Fahrzeug samt Anhänger gegen das in der Wiesengasse in Waldkappel geparkte Auto geraten. Der am Lkw-Anhänger entstandene Schaden beträgt etwa 100 Euro. (Eden Sophie Rimbach)