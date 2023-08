Riesiger Spaß beim Schwimmbadfest des Fördervereins in Waldkappel

Die selbst gebaute Rutsche der Freiwilligen Feuerwehr Waldkappel ist auch dieses Jahr wieder hervorragend bei den Gästen angekommen. © Johannes Küllmer

Abkühlung für alle auf dem 51. Schwimmbadfest in Waldkappel: Das Team des Fördervereins hatte am Samstag ein Angebot für alle Generationen bereitet, das keine Wünsche offenließ.

Waldkappel - Schon der Einlass ins Schwimmbad hieß einreden herzlich willkommen – der Eintritt war den ganzen Tag über frei. Neben Schwimmbad-Aktivitäten wie schwimmen, rutschen oder vom Sprungturm springen, war für weitere Kurzweil gesorgt. Eine Tischtennisplatte und ein Tischkicker waren aufgestellt, dazu waren eine Hüpfburg und eine Klettballwand aufgebaut. Die Freiwillige Feuerwehr Waldkappel steuerte eine aus einer Plane gebaute Rutsche bei und sorgte für die nötige Wasserversorgung. Wer Interesse hatte, konnte auch bei der Wassergymnastik mitmachen.

Für Speisen und Getränke war bestens gesorgt. Der Förderverein organisierte ein Kaffee- und Kuchenbüfett, und für alle, die es lieber deftig mögen, wurde der Grill angefeuert. Ein Highlight war eine Cocktailbar, die bis in die Nacht geöffnet hatte. Denn zur Freude der Gäste war das Bad bis Mitternacht geöffnet.

Ein passenderes Wetter hätte es nicht geben können: Die Sonne sorgte vormittags für hohe Temperaturen und wurde erst nachmittags von einigen Wolken verdeckt. Susanne Bärmann freute sich sehr über die vielen Gäste und sagte: „Das Wichtigste für uns ist, das alle Spaß haben und unfallfrei durch den Tag kommen“.

Rund 500 Gäste waren mittags schon im Waldkappler Schwimmbad und genossen den warmen Tag. Durch die große Wiese am Hang des Bades und die vielen Bäume, die den Gästen Schatten spendeten, war es ein angenehmer Aufenthalt für die Gäste. So konnten sie sich hinlegen und ausruhen, wenn grade mal etwas mehr in den Becken los war, und sich dann wieder abkühlen, wenn es etwas leerer war. Für alle Interessierten wurde später noch ein „Arschbomben“-Wettbewerb organisiert, welcher für die Gewinner auch Preise bereithielt. (Johannes Küllmer)

