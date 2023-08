Betrüger wollen am Telefon sensible Kundendaten abgreifen: Stadtwerke warnen vor Betrugsmasche

Ehepaar wird terrorisiert

Die Stadtwerke Eschwege warnen vor einer niederträchtigen Betrugsmasche.

Waldkappel – Angebliche Stromableser sammeln Kundendaten und geben diese an neue Anbieter weiter. Das Ehepaar Siebald aus Waldkappel hat einen solchen Anruf angenommen und wird nun von den Betrügern am Telefon terrorisiert.

Vor knapp zwei Wochen erhielt Elke Siebald den ersten Betrugsanruf: „Es war eine Frau am Telefon, die nach meinem Stromanbieter fragte“, berichtet die Seniorin. „Aber ich bin ja nicht von gestern und habe so getan, als würde ich unseren Anbieter nicht kennen. Daraufhin fragte sie nach unserer Zählernummer.“ Elke Siebald stellte sich wieder unwissend.

Doch die Anruferin ließ nicht locker: „Nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich die Zählernummer nicht weiß, forderte sie mich auf, in den Keller zu gehen und dort nach dem Stromzähler zu suchen, um ihr die Nummer durchzugeben.“ Das habe sie natürlich nicht gemacht.

Ein Angebot von einem neuen Anbieter habe die Anruferin nicht gemacht, weshalb sie die Stromzählernummer brauche, hätte sie ebenfalls nicht gesagt. Frustriert habe die Betrügerin angekündigt, sie wolle zwei Tage erneut bei Siebalds anrufen – vermutlich, damit Elke Siebald bis dahin die gewünschte Zählernummer herausfinden kann. „Und dann ging der Telefonterror los“, berichtet die Frau aus Waldkappel.

Siebalds riefen direkt nach dem ersten Betrügertelefonat bei ihrem Stromanbieter an – den Stadtwerken in Eschwege. „Dort wurde uns gesagt, wir hätten alles richtig gemacht.“ Mindestens sechs Mal riefen die Betrüger bei Ehepaar Siebald in Waldkappel seitdem an. Jüngst am Dienstag, 14. August – inzwischen nicht mehr mit einer 0800-Telefonummer, sondern mit dem Handy. „Die Nummer haben wir uns natürlich notiert“, sagt Dieter Siebald.

„Irgendwann wurde es mir dann zu bunt und ich habe den Anruf angenommen“, berichtet Elke Siebald. Sie habe der Betrügerin – es war dieselbe Anruferin wie zuvor – gesagt, „sie soll mich mit ihrem Mist in Ruhe lassen.“ Daraufhin sei die Anruferin ungehalten geworden. „Mir wurde gedroht, dass der Anruf aufgezeichnet wird und ich noch mein blaues Wunder erleben werde“, erinnert sich die Seniorin.

Das sagen die Stadtwerke Eschwege „Leider kommen solche Betrugsversuche immer wieder vor“, weiß Johanne Hundeshagen von der Öffentlichkeitsabteilung der Stadtwerke. „Mal versuchen es die Betrüger am Telefon, mal direkt an der Haustür.“ Ziel der Betrüger sei es in der Regel, den bestehenden Strom- oder Gastarif ohne das Wissen der Kunden – oder deren Einwilligung – zu kündigen und einen Lieferanbieterwechsel zu erzwingen. Hundeshagen: „Wir rufen unsere Kunden immer wieder zu äußerster Vorsicht auf. Sie sollten niemals sensible Daten an Fremde durchgeben.“ Die Eschweger Stadtwerke würden auch niemals anrufen, um einen vermeintlich neuen und besseren Tarif auszuhandeln.

Im schlimmsten Fall nehmen die Betrüger einen ungewollten Anbieterwechsel vor, wogegen die Stadtwerke nichts tun können. „Allerdings haben unsere Kundinnen und Kunden ein 14-tägiges Widerrufsrecht.“ Johanna Hundeshagen rät außerdem dazu, keiner Gesprächsaufzeichnung zuzustimmen: „Lehnen Sie dieses Vorgehen mit einem klaren Nein ab.“ Außerdem sollten Betroffene konkret nach Namen, Rufnummer sowie Unternehmen des Anrufers fragen und sich dies notieren.

„Außerdem sollten Betroffene unbedingt die Stadtwerke – oder eben ihren Anbieter – kontaktieren und dafür selbst die Telefonnummer eintippen und nicht auf Rückruf drücken.“ (tli)

Alexander Först, Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner, informiert: „Wir haben aktuell keine Anzeigen diesbezüglich vorliegen, uns ist diese Art der Anrufe und Betrugsmasche bekannt. Wir warnen generell davor, unbekannten Anrufern persönliche Informationen am Telefon durchzugeben.“ (Theresa Lippe)