Ein Besuch bei der Feuerwehr: Brandheiße Ferienspiele in Waldkappel

Von: Theresa Lippe

Viel Spaß bei der Freiwilligen Feuerwehr in Waldkappel: Die Mädchen und Jungen der Ferienbetreuung waren zu Besuch in der Feuerwache. © theresa lippe

Wie setze ich einen Notruf richtig ab, wie verhalte ich mich, wenn es brennt und was gehört eigentlich alles zu der Ausrüstung eines Feuerwehrmannes?

Waldkappel – Diese teils überlebenswichtigen Fragen wurden den 26 Kindern der Ferienspiele Waldkappel beim Besuch der Feuerwehrwache erklärt.

Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren waren mit viel Begeisterung dabei und hörten gespannt zu, als die sechs Waldkappler Feuerwehrleute ihnen beispielsweise das Feuerwehrhaus zeigten, vorführten, wie ein Hebekissen funktioniert oder Rettungsschere und Spreizer erklärten. Große Augen machten die Kinder aber ganz besonders, als die Feuerwehrleute ihnen eine Staubexplosion zeigten. Aber die Kinder mussten auch selbst aktiv werden, als es darum ging, ein kleines Feuer mit einer Eimerkette zu löschen – natürlich unter fachkundiger Aufsicht.

„Natürlich sollen die Kinder bei uns viel Spaß haben, aber sie sollen auch etwas lernen“, sagte Wehrführer Sebastian Böttner. Es sei sehr wichtig, dass die Kinder wissen, wie sie einen Notruf richtig absetzen, welche vier W-Fragen sie am Telefon beantworten müssen und vor allem, dass sie nicht auflegen dürfen, bevor der Leitstellendisponent es nicht klar kommuniziert.

Ins Schwitzen gerieten die Waldkappler Feuerwehrleute nicht etwa durch die neugierigen Fragen der Mädchen und Jungen, sondern vielmehr, als sie bei mehr als 25 Grad im Schatten ihre Ausrüstung anlegten. „Wir wollen den Kindern zeigen, wie ein Feuerwehrmann entsteht und was er alles an Ausrüstung und Schutz braucht“, erklärte Wehrführer Sebastian Böttner. Etwa 20 Kilo wiegt die Atemschutzausrüstung der Feuerwehrleute.

Die Begeisterung für den Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Waldkappel war bei Mädchen und Jungen gleichermaßen groß. „Das ist für die Kinder einfach immer ein tolles Erlebnis“, so Elisabeth Sawosch, Jugendarbeiterin der Evangelischen Kirche Waldkappel.

In der vierten und fünften Sommerferienwoche werden die Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren von sieben Betreuerinnen und Betreuern umsorgt, angeboten durch die Stadt Waldkappel, die Evangelische Jugendarbeit Region Waldkappel und die Karlheinz-Böhm-Schule. „Für diese Ferienspiele haben wir tolle Ausflüge geplant“, berichtete Elisabeth Sawosch.

Die Mädchen und Jungen besuchten bereits den Tierpark in Gotha und waren im Waldkappler Schwimmbad baden. „Wir machen beispielsweise auch noch einen Ausflug nach Kassel zum Neongolf“, so Sawosch. Böttner: „Solche Aktionen liegen uns sehr am Herzen. Meine fünf Kollegen und ich haben uns extra Urlaub genommen, um den Kindern einen schönen Tag zu bescheren und ihnen etwas beizubringen.“ (Theresa Lippe)