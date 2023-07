Ein Überfall nach Rififi-Manier

Von: Stefanie Salzmann

Diese Gegenstände des Bankräubers wurden gefunden: eine Perücke, ein Schreckschussrevolver, ein Elektroschocker sowie ein schwarzer Aktenkoffer. © Keller/

1999 wurde die Sparkasse in Waldkappel ausgeraubt, jetzt schließt die Filiale. Was damals passiert ist...

Waldkappel – Wenn Ende des Monats die Sparkassenfiliale in Waldkappel an der Friemener Straße schließt, verschwindet damit auch der Ort, der einst Berühmtheit durch einen spektakulären Bankraub erlangte.

Denn wo heute noch ein Kontoauszugdrucker und ein Geldautomat leise vor sich hin brummen, gab es in den 1990er-Jahren noch gut mit Bargeld gefüllte Tresore und Angestellte, die einen Schlüssel hatten.

Als am Morgen des 21. Mai 1999 ein 36-jähriger Mitarbeiter der Sparkassenfiliale gegen 7.45 Uhr dort eintrifft, blickt er als erstes in die Mündung eines Revolvers.

Der unbekannte Täter, der über Nacht gewaltsam in das Objekt eingedrungen sein muss, zwingt den Angestellten, ihm die Tür zum Kassenraum zu öffnen. Dort fesselt er den Mann.

Einige Minuten später erscheint der 57-jährige Kassierer zur Arbeit. Auch er wird von dem Räuber mit der Waffe bedroht und genötigt, den Geldautomaten und den Tresor zu öffnen und dem Täter das gesamte Bargeld auszuhändigen. Der verstaut die Beute – es sind 400.000 DM – in einen schwarzen Aktenkoffer. Unter Berücksichtigung der Inflation wären das heute rund 307.870 Euro. An diesem Tag hatte die Filiale einen ungewöhnlich hohen Bargeldbestand, weil das Pfingstwochenende bevorstand.

Kurz nach dem Überfall: die Sparkassenfiliale an der Friemener Straße in Waldkappel am Vormittag des 21. Mai 1999. Der Täter erbeutete damals 400.000 D-Mark. (Archivbild) © NORDWALD

Bevor der Bankräuber sich mit der Beute aus dem Staub macht, fesselt er auch den Kassierer, von dem er sich vorher noch den Autoschlüssel eines Angestellten aushändigen lässt. Mit einem roten VW Golf des Mitarbeiters verschwindet er Richtung Hoher Meißner und lässt die Geiseln zurück.

Die um 8.25 Uhr alarmierte Polizei löst eine Großfahndung aus, die aber ohne Erfolg bleibt. Lediglich der Golf wird noch am Mittag auf einem Waldweg unweit von Germerode gefunden.

Auch eine Woche nach dem Überfall hat die Polizei keine heiße Spur zum Täter, dafür aber einige Gegenstände gefunden, die der Räuber auf seiner Flucht zurückließ. Dazu gehörten die Tatwaffe – ein Schreckschussrevolver – ein Elektroschocker sowie eine blonde Perücke, die der Täter bei dem Überfall getragen hatte.

Außerdem hatte die Suchmannschaft der Bereitschaftspolizei einen Herrenwollmantel mit einem violetten Innenfutter gefunden. Für Hinweise zur Ergreifung des Bankräubers setzte die Polizei seinerzeit eine Belohnung von 5.000 DM aus.

Was letztendlich zur Ergreifung des Täters geführt hat, darüber lassen sich in den Zeitungsarchiven heute keine Informationen mehr finden. Doch viele Menschen erinnern sich noch an den spektakulären Coup. Glaubt man der lokalen Erinnerungskultur, wurde der Bankräuber letztendlich doch relativ schnell gefasst.

Er soll selbst Mitarbeiter der Sparkasse gewesen sein und damals in Meinhard gelebt haben. Der Bankräuber einige Zeit im Gefängnis gewesen sein und dann die Region verlassen haben.

In Waldkappel wird es übrigens ab August gemeinsam mit der VR-Bank einen Geldautomaten und einen Kontoauszugdruckergeben. Allerdings nicht im ehemaligen Sparkassengebäude, sondern bei der VR-Bank.

