Julia Eyrich aus Waldkappel tritt bei Invictus Games an

Von: Stefanie Salzmann

Einmarsch zur Opening ceremony der Invictus Games in Düsseldorf: das deutsche Team, darunter Julia Eyrich aus Waldkappel (Mitte). Deutschland ist in diesem Jahr Gastgeber der Spiele. © Salzmann, Stefanie

Mit dabei im deutschen Team der Invictus Games ist Julia Eyrich aus Waldkappel. Die 30-Jährige ist Hauptmann der Bundeswehr und gehört dem 38-köpfigen deutschen Sportlerteam an.

Düsseldorf – Mit einer emotional überwältigenden Zermonie sind am Samstagabend die Invictus Games in Düsseldorf eröffnet worden. Die Invictus Games, die in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfinden, wurden von Prinz Harry ins Leben gerufen für Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz verletzt oder krank wurden.

„Die Eröffnung war einfach überwältigend und ich muss das erst mal für mich sortieren“, sagt Julia Eyrich, die während eines Einsatzes der Bundeswehr 2019 verunglückt und schwer verletzt wird. Jahrelang kämpft die junge Frau darum, überhaupt wieder laufen zu können. Der Sport hilft ihr, im vorigen Jahr wird sie dann zur Teilnahme an den Invictus Games nominiert.

20 000 Menschen nahmen in Düsseldorf am Samstag an der Eröffnung der Invictus Games teil. © Salzmann, Stefanie

Zu der Eröffnungsfeier am Samstag in der Spiel-Arena in Düsseldorf waren 20 000 Menschen gekommen, darunter viele Familien und Freunde der rund 500 Athleten aus aller Welt. „Auch meine Eltern und Familie sind jetzt in Düsseldorf“, sagt Julia Eyrich. „Und sie bleiben auch die ganze Woche während der Spiele hier“, sagt sie.

Julia Eyrich ist bereits seit vorigen Mittwoch in Düsseldorf. Zuvor hat sie rund zehn Monate auf die Games hintrainiert. „Das Größte hier ist vor allem die Gemeinschaft“, sagt sie. Denn alle Sportler sind auf die eine oder andere Weise körperlich oder seelisch versehrt. Und so waren beim Einmarsch der insgesamt 21 teilnehmenden Nationen nicht nur viele Athleten in Rollstühlen zu sehen, sondern auch Menschen, von denen nicht wenig von ihren seelischen Verletzungen gezeichnet sind.

Feierlich wird die Fahne der Spiele gehisst. © Salzmann, Stefanie

Die Rede von Prinz Harry als Gründer der Spiele war zum Teil so emotional, dass bei den Athleten Tränen flossen. Zudem sprachen auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. „Die WettkämpferInnen verbindet der Einsatz für ihr Land. Sie haben ihre Gesundheit und ihr Leben für Sicherheit und Freiheit riskiert. Mit ihren Leistungen zeigen sie der Welt, was invictus – was unbesiegbar bedeutet“, sagte er. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte eine Grußbotschaft gesendet.

Invictus Games 2023 An den diesjährigen Invictus Games nehmen 500 Athleten aus 21 Nationen teil. Deutschland ist in diesem Jahr Gastgeber der 6. Spiele. Prinz Harry gründete die Spiele für Soldaten und Soldatinnen, die im Einsatz verletzt oder krank wurden. Bogenschießen, Gewichtheben, Leichtathletik, Radsport, Rollstuhl-Basketball und Rollstuhl-Rugby, Rudern, Schwimmen, Sitzvolleyball und Tischtennis sind die Disziplinen. (salz)

Ihren ersten Wettkampf hat Julia Eyrich am morgigen Dienstag im Indoor-Rudern. Am Mittwoch geht es weiter mit einer ihrer beiden Top-Disziplinen, dem Schwimmen – 50- und 100-Meter-Schwimmen und am Freitag folgt das Radfahren im Sprint und im Zeitfahren.