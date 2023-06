Kellerbrand in Waldkappel: fast 20.000 Euro Schaden

Von: Theresa Lippe

Zu einem Brand in einem Kellerraum sind Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 17.15 Uhr gerufen worden.

Waldkappel – In einem nahe Waldkappel gelegenen Wohnhaus etwas abseits der Ortslage kam es laut den Einsatzkräften der Feuerwehr offenbar zu einem technischen Defekt an der Heizung. Dies führte dazu, dass die Heizungsanlage in Brand geriet und im weiteren Verlauf auch in dem Raum gelagerte Holzspäne dann ebenfalls in Brand gerieten. Die Feuerwehr aus Waldkappel war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Neben dem Ablöschen des Brandes im Kellerraum, lüftete die Feuerwehr im Anschluss noch den Wohnbereich des Hauses, das weiterhin bewohnbar ist. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden in dem Keller beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 bis 20.000 Euro. tli