Kevin Neuenfeldt vom TSV Waldkappel beendet Karriere

Von: Marvin Heinz

Macht Schluss: Kevin Neuenfeldt vom TSV Waldkappel verabschiedet sich zum Saisonende. © Marvin Heinz

Nach 25 Jahren mit vielen schönen Erlebnissen und etlichen Blessuren ist für Kevin Neuenfeldt am Saisonende Schluss. Der 31-jährige Spieler des TSV Waldkappel wird seine Fußballschuhe an den Nagel hängen.

Waldkappel - Vor seinem Karriereende will der eisenharte Verteidiger Kevin Neuenfeldt aber noch den Abstiegskracher in der Fußball-Kreisoberliga gegen den FC Großalmerode (Sonntag, 15 Uhr) gewinnen und den Klassenerhalt bei noch sieben ausstehenden Spielen perfekt machen.

„Ich will in der Liga bleiben“, sagt der stellvertretende Kapitän der Uhlenfänger sehr deutlich. Der Linksverteidiger hofft, dass sich seine Farben am Sonntag endlich für die guten Leistungen der letzten Wochen belohnen. „Unser Trainer Uwe Stückrath erzählt uns viel und wiederholt ständig seine Meinung“, plaudert Neuenfeldt aus dem Nähkästchen und wird konkreter: „Wir sind uns alle einig, dass wir im Abschluss noch etwas konsequenter werden müssen, um unsere gute Form der letzten Woche in Resultate umzuwandeln.“

Er geht dahin, wo es wehtut

Gerade die 0:2-Auswärtsniederlage am letzten Wochenende beim SV Adler Weidenhausen II hat Neuenfeldt Hoffnung gemacht. Gegen den Absteiger aus der Gruppenliga verteidigt das Stückrath-Team clever und konnte nur durch Standards geschlagen werden.

Neuenfeldt ist ein Spieler, der dahin geht, wo es wehtut, pflegt sein Trainer Stückrath zu sagen. Zuletzt ging der Rechtsfuß beim Abstiegsduell bei der SG Frieda/Schwebda/Aue vorneweg und köpfte den wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer. „Nach so vielen Jahren spielt man nicht mehr nur für sich“, weiß Neuenfeldt, der seinen TSV Waldkappel als „große Familie“ bezeichnet und das Gespräch mit unserer Zeitung für ein Danke nutzt: „Der Verein hat mich auch in schwierigen Zeiten unterstützt, da will ich den Verein auch in schwierigen Zeiten unterstützen.“

Bereits in der Jugendzeit war der TSV für Neuenfeldt eine wichtige Stütze. Als der 13-jährige Neuenfeldt Probleme in der Schule hatte, griff der Verein ihm mit Nachhilfeunterricht unter die Arme, sodass seine Eltern ihm das Fußballspielen wieder erlauben konnten.

Viele Verletzungen schränken ihn ein

„Das werde ich nie vergessen“, erinnert sich Neuenfeldt. Ungern denkt er an den Herbst 2018 zurück. Bei einem Kopfball vor der Trainerbank riss sich der Fliesenleger das Kreuzband sowie den Meniskus. „Ich wusste gleich, was passiert war“, sagt er. Wenige Tage später war er schon unter dem Messer und arbeitete an seinem Comeback. „Mit Stabilisationsübungen habe ich den Grundstein gelegt“, sagte der Verteidiger, der in der Wintervorbereitung überraschenderweise wieder voll mit dabei war.

Wegen seiner kompromisslosen Spielweise ist Kevin Neuenfeldts Verletzungshistorie prall gefüllt: „Ich schone mich nicht.“ Ein gebrochenes Handgelenk, lädierte Sprunggelenke, Zerrungen, Rücken- und Schulterprobleme schränken Neuenfeldt ein. „Wenn ich Sonntag spiele, dann tut mir am Montag alles weh und ich muss dann das Training absagen. Meine persönliche Gesundheit hat nach der Saison oberste Priorität und deswegen höre ich auf. Anders geht es nicht“, sagt er.

Gerade seine kämpferischen Grundtugenden werden für den abstiegsbedrohten TSV Waldkappel im Ligaendsport aber noch von immenser Bedeutung sein. Laut seinem Trainer Stückrath setzt Neuenfeldt immer wieder wichtige Zeichen auf dem Platz. „Ich bin ein klassischer Verteidiger, kein Techniker“, weiß Waldkappels Akteur mit der Rückennummer acht und fügt mit einem breiten Lächeln hinzu: „Rechts ist mein starker Fuß, der Linke ist nur zum Klären. Meine Einwürfe sind eher meine Stärke als meine Füße.“