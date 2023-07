Musik-Veranstaltung „Kultur am Walde“ startete trotz Dauerregen mitten im Grünen

Teilen

Die Waldkappler Stammtischsänger wollten sich die Chance nicht ein zweites Mal entgehen lassen und trotzten dem Regen im Wald bei Waldkappel. © johannes küllmer

Selbst das schlechte Wetter konnte die Veranstaltungsreihe „Kultur am Walde“, die am Wochenende in Waldkappel stattfand, nicht verhindern.

Waldkappel – Als als die Stammtischsänger Waldkappel das Event am Freitag musikalisch einleiten wollten, machte ihnen das Wetter aber trotzdem erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Der Regen sorgte dafür das sich der Start etwas nach hinten verschob, dennoch ließ es sich die Gruppe nicht nehmen den mit Regenschirmen ausgestatteten Gästen etwas vorzutragen.

Waren vorbereitet: Einige Zuschauer suchten Schutz unter den Bäumen, die Stammtischsänger hielten dem Regen in Waldkappel aber tapfer stand. © Johannes Kuellmer

Immerhin war es für die Stammtischsänger ein ganz besonderer Auftritt: Beim letzten Mal konnten sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen, Corona hielt die Sänger in Schach. „Dieses Mal lassen wir es uns nicht noch mal entgehen, nur weil es regnet“, sagte Chorleiter Bernd Heckmann wild entschlossen. Wenn ihr Auftritt am Ende auch nicht so lang wie geplant ausfiel, musizierten die Sänger mit vollem Einsatz und unter den erschwerten Bedingungen. Sie stimmten außerdem brandneue Lieder für die hartnäckig dem Regen trotzenden Besucher an. Die waren begeistert und suchten sich beherzt trockene Plätze: mit Regenjacken, Schirmen und unter den Bäumen.

An diesem eher ungemütlichen Tag hatten sich Senioren und viele junge Leute auf den Weg gemacht, um an der Veranstaltung teilhaben zu können. Währenddessen mussten auch die aus Bad Sooden-Allendorf angereisten „The Clefs“ sich etwas einfallen lassen, um dem Wetter standzuhalten. Spontan verfrachteten sie ihr Equipment in das Waldparkhaus nahe der Waldbühne. Dort bereiteten sie sich auf die Zuschauer vor, die nach dem Auftritt bei der Waldbühne noch Interesse an weiterer musikalischer Unterhaltung hatten. Während sich innen alle dicht an dicht setzten und sogar auf dem Boden Platz nahmen, um der Band zu lauschen, blieben andere vor der Tür und hörten von dort zu.

Leona Lindner sorgte für einen gebührenden Abschluss. © Johannes Kuellmer

Und das regennasse Konzert kam gut an: Obwohl vieles spontan umgeplant werden musste und einiges improvisiert war, waren die Besucher begeistert. Mitorganisator Maximilian Balken erklärte: „Wenn auch nicht jeder nach Zeitplan spielen kann, so hoffe ich, dass wir es hinbekommen, dass alle ihren Auftritt haben.“ Und an Band mangelte es bei der Veranstaltung nicht. Gleich eine ganze Reihe Musiker zeigten ihr Können und unterhielten ihr Publikum in grüner Wald-Kulisse.

Während am Freitag an der Waldbühne und dem Waldparkhaus noch Musiker aus dem Erfurter Musikprojekt „Psycho and Ska Flunk’L“ auftraten, gefolgt von der aus Offenbach kommenden Punkband „Fliegende Pinguine“, wurde zeitgleich an der Fuchsbühne ebenfalls für Unterhaltung gesorgt. Dort anzutreffen war der Berliner Musiker Max Prosa und die Waldkappler „Sid und Thildis“. Am Samstag lud die iranstämmige Psychologin Behjat Mehdizahdeh ein, bei einem Workshop über „Die Kindheit hier und woannersder“ zu reden. Anschließend ließ Leona Lindner, die seit zehn Jahren eigene Lieder komponiert und aus Sontra stammt, das Event ausklingen. (Johannes Küllmer)