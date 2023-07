Mit Gesang, Punkrock und Prosa

Waldkappel

Trägt Ängste fort und serviert Seelenfutter: Liedermacher Max Prosa.

Am Freitag, 21. Juli, startet „Kultur am Walde“ in Waldkappel. Das Musikfestival auf mehreren Bühnen bietet ein breites Musik-Spektrum.

Waldkappel – Für ein Open-Air-Musikfestival könnte das Wetter prachtvoller sein – doch man muss die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Denn heute startet die zweite Auflage von „Kultur am Walde“ in Waldkappel. Das Projekt der gleichnamigen Initiative hat sich dank der Fuchsmühle-Bewohner schon in seinem zweiten Jahr zu einem Minifestival gemausert.

Nicht nur an der Waldbühne gibt es heute Abend Konzerte und morgen Programm. Auch die Bewohner der Fuchsmühle in Waldkappel laden heute Abend zum Open-Air-Konzert. Musikalisch eröffnet wird das kleine Festival heute um 17 Uhr am Waldpark von den Stammtischsängern Waldkappel. Und dann geht es nahtlos zu The Clefs über, einem jungen Musikprojekt aus Bad Sooden-Allendorf. Ab 20 Uhr wird's dann deutlich lauter mit den Dead Head Monkeys. und auf die folgen um 21 Uhr Die fliegenden Pinguine.

Wer mehr auf Singer-Songwriter-Musik steht, kann am heutigen Abend einfach die Location wechseln und sich auf der Fuchsbühne in der Fuchsmühle an der Friemener Straße in Waldkappel (Ortsausgang) ein Konzert von Max Prosa zu Gehör führen.

Am morgigen Samstag geht es auf der Waldbühne dann etwas leiser zu. Da lädt die iranischstämmige Autorin Behjat Mehdizadeh zu einem Workshop zu Biografie- und Erinnerungsarbeit ein. Das Thema ist: „Kindheit hier und wo annersder“. Ausklingen wird das Waldkappeler Minifestival mit Leona Lindner um 14 Uhr auf der Waldbühne.

Das Projekt „Kultur am Walde“ ist eine private Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, städtische Kultur mit ländlicher zu verbinden. Die ländliche Bratwurst mit der städtischen Weißweinschorle zusammenbringen – einfach und bildhaft formuliert, ist es das, was die Initiative „Kultur am Walde“ im Sinn hat.

Dabei geht es zwar auch um Essen und Trinken, aber eher als kulturelle Randnotiz. „Wir wollen beides zusammenbringen, weil das eine das andere nicht ausschließt, sondern Hand in Hand gehen kann“, so Mitinitiator Maximilian Balken.

(Stefamie Salzmann)