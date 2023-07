Spende der VR-Bank Mitte ermöglicht Waldkappeler Kindergarten den Kauf

Von: Marius Gogolla

Neuer Mal-Wagen für die Rappelkiste (von links): Wolfgang Wüstefeld (VR-Bank Mitte), Bürgermeister Frank Koch, Markus Munk (Stadt Waldkappel), Malgorzata Küllmer (stellvertretende Kindergartenleiterin) und Sabine Frackmann (Kindergartenleiterin). © Marius Gogolla

Die Kindergartenkinder in Waldkappel brauchen einen Mal-Wagen und schon springt die VR-Bank ein und die kleinen Künstler sind am liebsten im Stehen kreativ.

Waldkappel – Im Kindergarten Rappelkiste in Waldkappel gibt es einen neuen Mal-Wagen. Die Kinder können im Stehen malen, mit Wasser- und Fingerfarben. Außerdem ist in den Mal-Wagen eine Magnet-Tafel integriert, an der die Kinder mit Buchstaben-Magneten spielen können. Möglich gemacht hat den Kauf eine Spende der VR-Bank Mitte über 1000 Euro.

„Der Mal-Wagen ist perfekt“, sagt Sabine Frackmann, Leiterin der Rappelkiste. „Die Kinder haben ihn sofort gut angenommen. Sie können im Stehen malen und mit Magneten experimentieren.“

Waldkappel: Wagen bringt Kinder zusammen

Der Wagen ist so konzipiert, dass mehrere Kinder gleichzeitig daran Platz finden. „Das ist etwas ganz anderes, als wenn die Kinder jeder für sich auf einem Blatt Papier malen“, sagt die stellvertretende Kindergartenleiterin Malgorzata Küllmer. „Sie können miteinander kreativ werden und interagieren, der Wagen fördert so das Soziale.“ Die frühkindliche Förderung liege der VR-Bank Mitte am Herzen, so Wolfgang Wüstefeld. „Dass der Mal-Wagen so gut bei den Kindern ankommt, ist wirklich toll“, sagt Wüstefeld. „Die Unterstützung solcher Projekte liegt uns am Herzen.“ Die VR-Bank Mitte fördert gesellschaftliche Projekte im Rahmen des Programmes „Herz für die Region“.

Waldkappels Bürgermeister Frank Koch bedankte sich im Namen der Stadt bei Wüstefeld und der VR-Bank für die Spende. Der Kindergarten Rappelkiste hat insgesamt 100 Plätze in vier Gruppen. In die Rappelkiste werden Kinder vom zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt aufgenommen. Zehn pädagogische Fachkräfte betreuen die Kinder. (mag)