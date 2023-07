Waldkappels „Kultur am Walde“ und „Fuchsmühle“ laden zum Festival

Von: Stefanie Salzmann

Ländliche Bratwurst mit städtischer Weißweinschorle verbinden: Das war die Idee der Initiative „Kultur am Walde“ aus Waldkappel. In ihrem zweiten Jahr ist das Projekt gemeinsam mit der Fuchsmühle schon zu einem Minifestival gewachsen. © Maximilian Balken

Zwischen Wald und Wiese soll es am dritten Juliwochenende in Waldkappel vor allem musikalisch werden.

Waldkappel – Die Initiative “Kultur am Walde“ hat auch für diesen Sommer wieder ein zweitägiges Programm unter freiem Himmel und am Wald kreiert. „In diesem Jahr hat das Projekt tatsächlich ein bisschen Festivalcharakter“, freut sich Mitinitiator Maximilian Balken. Denn kaum stand das Programm für Freitag und Samstag, 21. und 22. Juli, stellte sich heraus, dass auch de Fuchsmühle in Waldkappel am Freitag zum Konzert einlädt.

Was zunächst nach einer ärgerlichen Terminüberschneidung aussah, entpuppte sich aber dann als Gewinn. „Im Prinzip haben wir damit doch genau das erreicht, was wir wollen“, sagt Balken. „In den kleinen Ort ist richtig viel los.“

Und so wurde die Bühne in der Fuchsmühle zur „Fuchsbühne“ gemacht, während die Waldbühne die Waldbühne bleibt.

Und so wird man am Freitag je nach Geschmack und Laune zwischen den beiden Veranstaltungsorten pendeln können.

Freitag, 21. Juli. An der Waldbühne eröffnen die „Stammtischsänger Waldkappel“ am Freitagnachmittag, 21. Juli, um 17.30 Uhr den musikalischen Reigen. Ab 18 Uhr bis etwa 19.15 Uhr geben „The Clefs“ – ein Musikprojekt aus Bad Sooden-Allendorf ein Konzert. Von 19.45 Uhr bis voraussichtlich 20.45 Uhr musizieren am Waldrand Musiker des Musikprojektes von „Psycho and Ska Funk’L“ aus Erfurt. Und auf sie folgen um 21.30 Uhr die „Fliegenden Pinguine“ – eine Punkrockband aus Offenbach.

Parallel werden auf der „Fuchsbühne“ zwischen 19.30 und 20.30 Uhr „Sid und Thildis“ aus Waldkappel auftreten, gefolgt um 21 Uhr von dem Berliner Musiker Max Prosa. „Da kann man dann einfach entscheiden, ob einem mehr nach Blues oder Singer Songwriter ist“, sagt Balken.

Samstag, 22. Juli. Am Samstag gibt es von der der Initiative „Kultur am Walde“ ab 11.30 Uhr einen Biografie- und Erinnerungsworkshop unter dem Titel: „Kindheit hier und wo annersder“ mit der iranischstämmigen Psychologin Behjat Mehdizahdeh, die in Eschwege lebt und dort kürzlich aus ihrem autobiografischen Buch „Unter dem Tschador meiner Mutter“ las. „Mich reizt, Menschen aus so unterschiedlichen Kulturkreisen zusammenzubringen“, sagt Maximilian Balken.

„Insgesamt haben wir damit ein buntes Programm auf die Beine gestellt, so Balken, „das spannenden Zielgruppen zusammenbringen wird.“ Ausklingen wird der Sonntag zwischen 13 und 14 Uhr mit Leona Lindner aus Sontra. „Wir sind in diesem Jahr sehr Musik lastig, weil es leider die Bundesförderung für „Literatur auf dem Land“ nicht mehr gibt“, erklärt Balken.

Die Waldbühne in Waldkappel ist bisher das Zentrum der Veranstaltungen. © Ellen Schubert

Ins Leben gerufen wurde die private Kulturinitiative „Kultur am Walde“ von Maximilian Balken, Sophie Althoff und Lea Berzan während der Pandemie, die wieder Kultur aufs Land bringen wollten. Zum Tragen kam ihr Denken erstmals im vorigen Sommer.

Die ländliche Bratwurst mit der städtischen Weißweinschorle verbinden – einfach und bildhaft formuliert, ist es das, was die Waldkappel Initiative „Kultur am Walde“ im Sinn hat. Dabei geht es zwar auch um Essen und Trinken, aber eher als kulturelle Randnotiz. „Wir wollen beides zusammenbringen, weil das eine das andere nicht ausschließt, sondern Hand in Hand gehen kann“, erklärt Balken.

Die Veranstaltungen in diesem Jahr werden gemeinsam getragen von „Kultur am Walde“, dem WaldkapplerGeschichtsverein und dem Verein „Region im Wandel“, der in der Fuchsmühle beheimatet ist. (Stefanie Salzmann)