Am Sonntag fand der vonseiten des DFB und des Hessischen Fußball-Verbandes ins Leben gerufene Tag des Mädchenfußballs in Waldkappel statt. Foto: Marvin Heinz © Am Sonntag fand der vonseiten des DFB und des Hessischen Fußball-Verbandes ins Leben gerufene Tag des Mädchenfußballs in Waldkappel statt. Foto: Marvin Heinz