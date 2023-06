TSV Waldkappel freut sich über viele Talente beim Aktionstag

Von: Marvin Heinz

Super Technik: Leni Hohmann von der JSG Meißner zeigt beim Schuss ihr Talent. © Marvin Heinz

Am Sonntag fand der vonseiten des DFB und des Hessischen Fußball-Verbandes ins Leben gerufene Tag des Mädchenfußballs in Waldkappel statt.

Waldkappel – Als eine der Ersten ist Johanna-Sophie Maak beim Torwandschießen mit von der Partie. Die Elfjährige aus Königswald spielt schon zwei Jahre Fußball beim TSV Waldkappel und wollte an diesem Tag unbedingt dabei sein. Johanna-Sophie Maak sagt: „Letztes Jahr hat es in Sontra schon viel Spaß gemacht.“ Sie versenkt das Leder in der Torwand. Oben rechts schlägt ihr Schlenzer ein.

Emily Mühlhause und Lavina Kühlborn (beide 15, aus Waldkappel) betreuen die Fußballspiele auf einem Kleinfeld mit vier Toren. „Wir freuen uns über diesen Tag, weil wir den Mädchen zeigen können, dass nicht nur Jungs Fußball spielen können“, sagen sie unisono.

Hat das Fußball-Gen: Nora Buchenau von der JSG Meißner meistert die angebotenen Übungen. © Marvin Heinz

Knut John beobachtet das rege Treiben auf dem Sportplatz genau. Der Landtagspolitiker ist Schirmherr der Veranstaltung und lobt den TSV Waldkappel für sein Engagement. „Der Verein bietet einen Rahmen, dieser Rahmen wird intensiv und mit viel Engagement und Herzblut von vielen ehrenamtlichen Kräften ausgestaltet“, sagt John, der gerade in Sachen Jugendarbeit von den Verantwortlichen fordert, „jedes Pflänzchen zu hegen und zu pflegen“.

Ziel des Tages des Mädchenfußballs ist es, neue Fußballerinnen zu gewinnen, die bisher noch nicht im Verein aktiv waren. Und ganz wichtig: Sie auch langfristig an den Verein zu binden. Hessenweit werden 27 Veranstaltungen dieser Art durchgeführt.

Starker Schuss: Mit 62 Stundenkilometern haut Maylien Schwarz den Ball in die Maschen. © Marvin Heinz

Kai-Uwe Weber, der Frauen- und Mädchenfußballreferent des hiesigen Fußballkreises, verspricht: „Wir wollen den Mädchenfußball gezielt fördern und heute zeigen wir, welche Optionen möglich sind“, so Weber, der von „viel Potenzial“ sprach. Laut Weber sei es möglich, Talente aufzuspüren, die es mal in die nationale sowie internationale Spitze schaffen können. Der Weg der 17-jährigen Paulina Plattner aus Witzenhausen-Blickershausen zeige laut Weber, dass auch Spielerinnen den Weg bis in die Junioren-Nationalmannschaften schaffen können.

Die achtjährige Maylien Schwarz aus Waldkappel zeigt indes ihr Potenzial am Geschwindigkeitsmessgerät. Ihr Schuss schlägt mit 62 Stundenkilometer im Tornetz ein. „Das war schnell, damit wird man innerorts geblitzt“, sagt Helfer Wolf-Dieter Horn. Maylien Schwarz erzählt, wie sie zum Fußball kam: „Als meine Freundin angefangen hat, fand ich das auch cool und wollte mit dabei sein.“

Schon Vorbild für die Geschwister

Bei einer weiteren Übung zeigt die elfjährige Nora Buchenau aus Eschwege einen präzisen Schuss. Die Spielerin von der JSG Meißner absolviert die Übung mit Leni Hohmann (11, ebenfalls JSG Meißner) und Mathilda Aue (10, aus Schemmern) und fordert, dass die Mädchen beim Fußball genauso behandelt werden sollen wie die Jungs. Sie selbst hat das Fußball-Gen in die Wiege gelegt bekommen. „Mein Uropa Ewald, mein Opa Christian und mein Papa Maikel haben auch alle Fußball gespielt. Ich habe meinen Vater auch schon einmal getunnelt“, sagte Nora mit einem Lächeln.

Ein paar Schritte weiter dribbelt die siebenjährige Juli Rathgeber aus Reichensachsen im Messi-Trikot von Paris Saint-Germain schon wie eine kommende Weltmeisterin. Eng hatte sie den Ball am Fuß, um mit einem kraftvollen Rechtsschuss in das Kleinfeldtor abzuschließen. Anschließend sagte sie selbstbewusst: „Ich spiele bereits, seitdem ich drei Jahre alt bin. Meine Vorbilder sind Lionel Messi und Kylian Mbappé.“

Juli Rathgeber (7 Jahre) ist schon Vorbild für ihren Bruder Felix (4) und ihre Schwester Leni (4). © Marvin Heinz