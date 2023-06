Ursula Breul wird offiziell neue Pfarrerin in Waldkappel

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Feiert gern schöne Gottesdienste: die neue Pfarrerin in Waldkappel, Ursula Breul. Seit vorigen Sommer hat sie die Vakanzvertretung innegehabt. © Stefanie Salzmann

Ursula Breul betreut Waldkappel, Harmuthsachsen, Rodebach und Hasselbach seit vorigen Sommer. Nun wird sie dort offiziell als Pfarrerin ins Amt eingeführt.

Waldkappel – Für ihre Gemeindeglieder aus Waldkappel kommt sie „vom hinterm Meißner“. Wo der Heimatort der neuen Waldkappler Pfarrerin Ursula Breul – nämlich Trubenhausen – liegt, ist klar eine Frage der Perspektive. Und die ist Ursula Breul gern bereit, auch mal zu wechseln. Obwohl die 47-Jährige erst am 9. Juli bei einem Gottesdienst in der Kirche von Waldkappel offiziell ins Amt eingeführt wird, ist sie in der Gemeinde keine Unbekannte mehr, hat sie doch seit dem Ausscheiden des langjährigen Waldkappler Pfarrers Rolf Hocke seit Sommer letzten Jahres die Vakanzvertretung für die Gemeinden in Waldkappel, Harmuthsachsen, Rodebach und Hasselbach übernommen.

„Ich erlebe in der Gemeinde viele aufgeschlossene Menschen“, sagt sie über die zurückliegenden Monate. „Hier herrscht eine konstruktive Art, Lösungen zu suchen und zu finden“, freut sich die eloquente Pastorin. Die Gemeinde steht vor Herausforderungen, an der Stadtkirche stehen notwendige Renovierungen an, aber auch personeller Art. „Es wird nicht mehr in jedem Dorf alles geben, und nicht jeder Pfarrer wird alles machen“, weiß sie. Nach der Coronapandemie sei es jetzt gut, einen neuen Blick auf die 1.200 Seelen starke Gemeinde zu werfen. Ein fertiges Konzept, wie und wohin sich die Gemeinde entwickeln soll, habe sie nicht. „Wir müssen sehen, was die Gemeinde braucht und was sie sich wünscht.“ „Mir ist es wichtig, schöne Gottesdienste zu feiern“, sagt die Pfarrerin. Und „Pfingsten ist, wenn die Gesangbücher nicht reichen“.

Aufgewachsen ist Ursula Breul in Trubenhausen. Nach dem Abitur beginnt sie in Göttingen Theologie zu studieren. „Ich bin in der Kirchengemeinde meines Heimatortes großgeworden, hatte in der Oberstufe einen sehr ansprechenden Religionsunterricht und gleichzeitig eine junge Pfarrerin“, erzählt sie. „Vor allem sie hat mich motiviert, selbst Theologie zu studieren und mich deren Fragen zu stellen“, sagt sie. Sie reist auf Kirchentage und beteiligt sich an „Kirche unterwegs“. „Das waren viele prägende Erlebnisse und Bausteine, die zusammenkamen.“ Ihr Studium finanziert sie zum Teil durch Organistendienste.

Nach drei Jahren Uni geht sie für acht Monate nach Bolivien und absolviert dort ihr selbst zusammengestelltes Gemeindepraktikum. Sie hilft in einer lutherischen Gemeinde, hilft in einem Kinderheim, lernt spanisch und bereist das südamerikanische Land. Als sie nach Deutschland zurückkehrt, sei das ein „Kulturschock“ gewesen – zumal sie ihr Studium dann in Tübingen fortsetzt.

2005 tritt Ursula Breul ihre erste Pfarrstelle im Kirchenkreis Frankenberg an und wechselt dann nach Trendelburg. 2021 lässt sie sich auf eigenen Wunsch in den Kirchenkreis Werra-Meißner versetzen, wo sie Vakanzvertretungen macht, bis sie sich Anfang dieses Jahres mit Erfolg auf die Pfarrstelle in Waldkappel bewirbt.

Wohnen wird sie nicht in Waldkappel, sondern von ihrem Wohnort Uengsterrode pendeln. Bisher hat sie keine festen Sprechzeiten, ist aber über ihr Mobiltelefon fast jederzeit für ihre Gemeindeglieder gut zu erreichen. „Es ist aber denkbar, dass es eine Sekretärin gibt“, sagt sie. Privat wandert die Pfarrerin gern und das wird sie auch mit ihren Gottesdiensten tun, die abwechselnd in den Kirchen von Waldkappel, Rodebach, Harmutsachsen und Hasselbach gefeiert werden sollen. Die Amtseinführung findet am Sonntag (9. Juli) 14 Uhr in der Kirche Waldkappel statt. (Stefanie Salzmann)