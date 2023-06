Waldkappel: Defizit von knapp 140.00 Euro im Stadt-Haushalt

Parlament Waldkappel

Sanierung wird doppelt so teuer und belastet somit auch die Stadtkasse. Die Arbeiten am Freibad Waldkappel waren ursprünglich mit 300.000 Euro kalkuliert, jetzt steht fest, das sie 600.000 Euro kosten.

Mehr Geld für Personal und gestiegene Abgaben führte Bürgermeister Frank Koch, Waldkappel, bei der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung als Gründe für das Minus im Haushalt an.

Waldkappel – Mit einem Minus von knapp 140.000 Euro hat die Verwaltung jetzt den Entwurf des Haushaltes für 2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Der jetzt vorgelegt Entwurf muss noch in den städtischen Ausschüssen beraten werden, ehe er beschlossen werden kann.

Haushalt 2023

Das Defizit im aktuellen Haushaltsplan erklärte Waldkappels Bürgermeister Frank Koch unter anderem damit, dass die Kommune 345.000 Euro mehr für Personal ausgeben muss, weil in den beiden Kitas mehr Angestellte vorgehalten werden müssen, zwei neue Stellen im Bauhof geschaffen wurden sowie die Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst greift. Zudem sei die Kreisumlage, die die Stadt an den Landkreis zahlt, um 225.000 Euro auf jetzt 2,2 Millionen Euro gestiegen. Auch die Schulumlage ist in diesem Jahr um knapp 100.000 Euro gestiegen und beläuft sich jetzt auf 1,1 Millionen Euro.

Zudem, so Koch, würden die Erlöse der Stadt aus dem Holzverkauf wegen sinkender Preise auf dem Holzmarkt auch im Vergleich zu den Vorjahren niedriger ausfallen. Die Steuern hingegen sollen mit 650 Punkten bei der Grundsteuer A und 450 Punkten bei der Grundsteuer B in diesem Jahr zunächst stabil bleiben. Um die Lücke im Haushalt zu füllen, sollen Überschüsse und Rücklagen aus den Vorjahren verwendet werden. Das Investitionsvolumen liegt bei 2,4 Millionen Euro. Der Haupt- und Finanzausschuss will den Haushalt in seiner nächsten Sitzung am Dienstag (27. Juni) weiter beraten.

Freibad und Klimakonzept

Die Sanierung des Waldkappel Freibades wird voraussichtlich doppelt so teuer, wie ursprünglich kalkuliert. Für die Arbeiten, unter anderem an der Wasserfilteranlage sowie an einer Solarfläche, waren zunächst 300.000 Euro veranschlagt worden. 65.000 Euro erhält die Stadt aus dem Swim-Programm des Landes Hessen. Bei einem kürzlich stattgefundenen Ortstermin mit dem planenden Ingenieur und einer Fachfirma stellte sich allerdings heraus, dass die Filteranlage sowie die Chlorgasanlage inklusive Steuerungstechnik komplett erneuert werden müssen. Um das Vorhaben umzusetzen, hat die Stadtverordnetenversammlung jetzt beschlossen, weitere 300.000 Euro aus dem Haushalt bereitzustellen.

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen soll Waldkappel am sogenannten Klimaanpassungskonzept des Werra-Meißner-Kreises teilnehmen. Das Parlament folgte dem Antrag einstimmig. Maximilian Blaken von den Grünen geht davon aus, dass „die Arbeit für die Stadt überschaubar“ sei. Immerhin hat Frieder Weth-Schubert (Grüne) bereits eine detaillierte CO2-Bilanz für die gesamte Kommune erstellt. Diese könnte als Datengrundlage an den künftigen Klimamanager des Kreises übermittelt werden.

Schöffen, Glasfaserausbau und Ferienspiele

Die Stadt Waldkappel hat jetzt ihre Vorschlagsliste der Schöffen für das Amtsgericht Eschwege sowie die Strafkammern des Landgerichtes Kassel beschlossen. Auf der Vorschlagsliste stehen: Holger Schiller aus Hetzerode, Jochen Sandrock aus Bischhausen, Ina Schindewolf aus Bischhausen, Manuel Ebel aus Burghofen, Kordula Guth und Andreas Rudolf aus Harmuthsachsen, Susanne Meister aus Bischhausen, Heiko Söhngen aus Waldkappel, Sarah Zimmermann aus Bischhausen und Dr. Thomas Köhler.

Die Firma Goetel, die in Waldkappel den Ausbau des Glasfasernetzes (FTTH) übernehmen wird, hat nach Auskunft von Bürgermeister Frank Koch bereits eine Baufirma beauftragt. Die vier Wochen zirka solle der Zeitplan für den Ausbau in den Ortsteilen stehen.

In der vierten und fünften Ferienwoche (14. bis 25. August) der diesjährigen Sommerferien bietet die Stadt Waldkappel wieder Ferienspiele an. Bisher sind noch einige Plätze frei, Interessenten können sich bei der Stadtverwaltung melden. Ein Infoelternabend findet am Mittwoch (12. Juli) um 19 Uhr an der Karlheinz-Böhm-Schule statt. (Stefanie Salzmann)