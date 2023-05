15 Freibad-Tickets für Kinder aus einkommensschwachen Familien gespendet

Von: Theresa Lippe

Für das Wanfrieder Freibad hat ein anonymer Spender 15 Zehnertickets für Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit schwachem Einkommen gespendet. Diese werden nun vom Förderverein verlost. © privat

15 Zehnerkarten für das Wanfrieder Freibad hat eine anonyme Person nun für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien gespendet. Die Tickets werden nun über die Facebook-Seite des Schwimmnad-Fördervereins verlost.

Wanfried – Eine anonyme Person hat 15 Zehnerkarten für die diesjährige Freibad-Saison in Wanfried gespendet. Die Tickets werden auf seinen Wunsch hin nun durch den Förderverein Schwimmbad anonym an Kinder und Jugendliche aus Wanfried und den Stadtteilen verlost, denen es finanziell nicht so gut geht.

„Das ist eine richtig tolle Sache“, sagt Lars Winter aus dem Vorstandsteam des Fördervereins. Um eine Zehnerkarte zu bekommen, muss eine persönliche Facebook-Nachricht an den Förderverein geschickt werden. „In ein paar Zeilen sollte erklärt werden, warum man im Sinne des Spenders für eine Karte in Frage kommt. Natürlich kann man auch eine Person vorschlagen, die eins der Tickets verdient hat“, erklärt Winter. Wichtig sei dabei, dass es sich tatsächlich um Kinder und Jugendliche aus Familien mit schwachem Einkommen handle. „Bitte keine falsche Scheu!“

Wanfried: 15 Freibad-Tickets für Kinder und Jugendliche gespendet

Er betont: „Alle Nachrichten werden absolut vertraulich behandelt, die Karten werden ohne Öffentlichkeit überreicht und niemand taucht irgendwo namentlich auf.“ Darauf könnten sich die Bewerberinnen und Bewerber verlassen. Bislang seien drei Nachrichten von Müttern für ihre Kinder beim Förderverein eingegangen, außerdem drei weitere Nachrichten, in denen Kinder und Jugendliche aus anderen Familien vorgeschlagen wurden.

Lars Winter: „Sollten uns mehr als 15 Kinder und Jugendliche schreiben (oder vorgeschlagen werden), verlosen wir die Karten unter allen Interessierten.“ Wenn weniger als 15 Vorschläge beim Förderverein eingehen, bekommt jedes Kind eine Karte, die übrigen Tickets werden dann unter den Bewerberinnen und Bewerbern verlost, die bereits berücksichtigt wurden. „Dann bekommen manche Kinder zwei Tickets, das ist auch kein Problem“, sagt Winter.

Verlosung: Tickets für Wanfrieder Kinder aus einkommensschwachen Familien

Der anonyme Spender hatte sich zunächst bei Bürgermeister Wilhelm Gebhard gemeldet. „Die Person stand dann mit 300 Euro Bargeld bei mir im Rathaus. Damit sind wir dann gemeinsam zur Stadtkasse gegangen“, berichtet Gebhard. Gemeinsam mit einem Bankmitarbeiter seien sie dann zum Schwimmbad gegangen, der habe dann die 15 Zehnerkarten von dem Geld gekauft.

„Als Bürgermeister kann ich nicht entscheiden, wer die Karten bekommt. Deshalb habe ich mich dafür dann an den Förderverein unseres Schwimmbads gewandt.“ Lars Winter hatte dann die Idee mit der anonymen Verlosung über die Facebook-Seite des Fördervereins. Online: „Förderverein Schwimmbad Wanfried“ auf facebook.com (Theresa Lippe)