Vogelschießen in Wanfried: Das sind die Neuerungen in diesem Jahr

Von: Theresa Lippe

Sind nur noch wenige Tage im Amt: Merlin (links) und Mike Wenzel hatten beim Vogelschießen im Vorjahr erstmals in der Vereinsgeschichte als Vater-Sohn-Duo die Titel des Jungschützen- und Schützenkönigs gewonnen. archi © theresa lippe

Beim diesjährigen Schützenfest in Wanfried gibt es einige Neuerungen. Unter anderem gibt Uwe Roth nach 25 Jahren Rolle als Brombeermann ab

Wanfried – Nur noch drei Wochen, dann ist in Wanfried wieder Schützenfest. Zum 455. Mal findet das große Vogelschießen statt: vom 7. bis 10. Juli. Ein Traditionsfest, auf das viele Wanfrieder das ganze Jahr hinfiebern – doch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Eins sei mit einem Augenzwinkern des Hauptmanns Thomas Wehr vorab gesagt: Frauen werden nicht mitschießen.

Festausschuss

Das Wanfrieder Schützen- und Heimatfest hat einen neue Festaussschussvorsitzenden: Thomas Rabe ist seit dieser Saison für die Organisation zuständig. Er hat bereits viele Jahre Erfahrung im Festausschuss gesammelt. „Ich freue mich auf meine neue Position.“ Sein Vorgänger wird künftig als Kassenwart tätig sein.

Thomas Rabe Vorsitzender des Festausschusses © Privat

Brombeermann

Uwe Roth hört auf. 25 Jahre hat er die Wanfrieder Sagenfigur verkörpert, die während des Volks-, Schützen- und Heimatfests Wanfried regiert.

Verkleidet mit langem Bart und Zottelfrisur ist er besonders bei den Kindern beliebt, die als Elfen und Zwerge verkleidet sein Gefolge bilden. Dieses Jubiläum nimmt der Schützenverein als Anlass, das Fest unter das Motto „Der Wanfrieder Brombeermann“ zu stellen.

Uwe Roth Brombeermann © Privat

Einst hat Roth das Amt von seinem Vater Heinrich übernommen. Wer die Nachfolge antritt, wird in Wanfried schon heiß spekuliert. Offiziell will man seitens des Schützenvereins noch keinen Namen nennen: „Der neue Brombeermann wird am Schützenfest-Samstag vorgestellt“, sagt Rabe.

Empfang

Anders als all die Jahre zuvor treffen sich der Brombeermann, seine Zwerge und Elfen ab diesem Jahr bereits um 13.30 Uhr am Rathaus. Rabe: „Damit gehen wir auf den Wunsch von vielen Eltern ein“, vorher sei der Brombeermann immer um 19 Uhr am Rathaus empfangen worden, das sei für viele Kinder zu spät gewesen. „Nach Schlüsselübergabe und Ausmarsch beginnt gegen 15.30 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm“, sagt Rabe.

Disco

„Wir haben uns von der Disco-Serie der Werra-Rundschau inspirieren lassen“, sagt Thomas Wehr, Hauptmann des Wanfrieder Schützenvereins. So startet das Schützenfest-Wochenende am Freitag, 7. Juli, mit einem Discoabend, bei dem Deejay Mario aus Wanfried, DJ René aus Waldkappel und die DJs Dick und Durstig für Partystimmung sorgen werden.

Highlights

Rabe: „Wir haben viele Highlights in diesem Jahr. Ich persönlich freue mich besonders auf den ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche am Schützenfest-Sonntag um 10 Uhr.“

Am Samstag wird die Oktoberfestband „Die Himmeltaler“ auftreten, die im Vorjahr wegen Corona absagen mussten. Ein weiterer musikalischer Höhepunkt, so Thomas Wehr, sei die österreichische Musikkapelle aus Schlins, die extra für das Schützen- und Heimatfest anreist. Am Montag wird der neue Schützenkönig (und auch der neue Jungschützenkönig) proklamiert.

Eintritt

Eintritt beim Wanfrieder Schützenfest wird ab einem Alter von 15 Jahren verlangt. Im Rahmen des Vorverkaufs ist das Eintrittsbändchen bei jedem Schützenbruder für 17 Euro zu erwerben, an der Abendkasse 19 Euro. Das Bändchen ermöglicht freien Eintritt zu allen Veranstaltungen rund um das Fest.

Für die Einzelveranstaltung wird folgender Eintritt am Zelteingang erhoben: Freitag, Samstag und Montag je 10 Euro, Montagmorgen zum Frühschoppen: 3 Euro. Änderungen seien vorbehalten.

wanfrieder-vogelschiessen.de