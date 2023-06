Rekordbeteiligaung bei der 22. Stadtmeisterschaft in Wanfried

Von: Stefan Konklowsky

Teilen

Besiegten neun andere Frauenmannschaften: Die Zille Girls sind in diesem Jahr die Gewinnerinnen beim Damenturnier in Wanfried. © stefan konklowsky

Die in Anlehnung an den italienischen Traditionsverein Lazio Rom zum ersten Mal startenden Fußballer von Lazio Koma und die Zille Girls waren die Gewinner bei der 22. Auflage der Wanfrieder Stadtmeisterschaften.

Wanfried – Die in Anlehnung an den italienischen Traditionsverein Lazio Rom zum ersten Mal startenden Fußballer von Lazio Koma und die Zille Girls waren die Gewinner bei der 22. Auflage der Wanfrieder Stadtmeisterschaften.

Bei prächtigem Sonnenschein und perfektem Fußballwetter im Werrastadion vermeldeten die Veranstalter mit insgesamt 28 teilnehmenden Mannschaften eine neue Rekordbeteiligung bei der Kultveranstaltung der Brombeermänner, die ihrem Ruf einmal mehr als gerecht wurde.

18 Männer- und 10 Frauenteams duellierten sich auf zwei Spielfeldern um den begehrten Titel des Stadtmeisters 2023. Traditionell am Fronleichnamstag ausgetragen, war neben der sportlichen Motivation das Turnier einmal mehr Anziehungspunkt für Wanfrieder aus allen Himmelsrichtungen des Landes, welche die Veranstaltung einmal mehr nutzten, um in der Heimat sich die Fußballschuhe anzuziehen und viele alte Kontakte zu pflegen. Legendär auch die berühmt-berüchtigte dritte Halbzeit des Turniers im Anschluss an die Pokalübergabe an die Gewinner. Bei Bier, Bratwurst und Pizza feierten Aktive und Zuschauer im Anschluss an den sportlichen Teil bis spät in die Nacht gemeinsam, sodass sich am Ende alle als Sieger fühlen durften.

Vor dem eigentlichen Turnier wurde am frühen Morgen zum mittlerweile sechsten Mal der Wanfrieder Elfmeterkönig ausgetragen. Feiern durften am Ende die Polarbären, die ihrem Namen alle Ehre machten und sich mit eiskalten Nerven beim Wettbewerb vom Punkt den Titel sicherten.

Setzten sich gegen 17 Männerteams durch: Lazio Koma ist die Siegermannschaft bei den Herren. © Konklowsky, Stefan

Im Anschluss war Spannung bis zum Ende auf dem grünen Rasen angesagt. Denn in beiden Wettbewerben endeten die Finalspiele am frühen Abend unentschieden, sodass die Entscheidung im Neunmeterschießen fallen musste. Und hier jubelte am Ende Lazio Koma mit einem 4:2 Erfolg gegen die Straßenkicker, während in der weiblichen Konkurrenz die Zille Girls sich mit 3:1 gegen Ronaldos Töchter durchsetzen konnten.

Am Ende durften die Veranstalter einmal mehr ein gelungenes Fazit ziehen, wurde die Stadtmeisterschaft doch ihrem Ruf als familiäres Event für Jung und Alt einmal mehr als gerecht. „Nach der Stadtmeisterschaft ist vor der Stadtmeisterschaft“, so der Slogan vieler Akteure und so dürfte der 23. Auflage im kommenden Jahr schon heute nichts mehr im Wege stehen.