Audi im Wert von 33 000 Euro gestohlen

Von: Stefanie Salzmann

Ein Audi im Wert von 33.000 Euro ist in Wanfried gestohlen worden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/Archiv

In Wanfried wurde ein Auto im Wert von 33.000 Euro gestohlen.

Wanfried – In Wanfried ist am Mittwochabend aus dem Buchenweg ein grauer Audi SQ5 gestohlen worden. Den Wert des Wagens gibt die Polizei mit etwa 33 000 Euro an. Auf welche Art und Weise der Wagen entwendet wurde, kann die Polizei nicht sagen. (Stefanie Salzmann)

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege entgegen unter Tel. 056 51/9250.