Betrunkener schlägt in Wanfried gegen fahrendes Taxi

Von: Theresa Lippe

Betrunkener schlägt in Wanfried gegen Taxi © Franziska Kraufmann/dpa-Bildfunk

In Wanfried hat ein betrunkener Mann in der Nacht auf Samstag (8. Juli) gegen ein Taxi geschlagen und gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen.

Wanfried - Ein 31-jähriger Taxifahrer aus Wanfried befuhr in der Nacht auf Samstag gegen 2.30 Uhr die Treffurter Straße aus Fahrtrichtung Festplatz kommend und wollte an der Kreuzung zur Wallstraße nach links in die Wallstraße abbiegen. Dort stand nach Angaben der Polizei im Kreuzungsbereich ein stark alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Wanfried auf der Straße und schlug bei der Vorbeifahrt des Taxis eine Delle in die Seitentür. Dabei entstand ein Schaden von zirka 150 Euro. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten, teilt die Polizei weiter mit. tli