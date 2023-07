Christian Roth ist Wanfrieds neuer Brombeermann

Von: Theresa Lippe

Teilen

Das sieht man selten: zwei Brombeermänner auf einem Foto. Sohn Christian (links) übernimmt das Amt von seinem Vater Uwe Roth (rechts). © Johannes Kuellmer

Nach 25 Jahrem im Amt ist Uwe Roth von seinem Sohn Christian als Wanfrieder Brombeermann abgelöst worden.

Wanfried - Das sieht man selten: zwei Brombeermänner auf einem Foto. 25 Jahre hat Uwe Roth (rechts) den zotteligen Brombeermann beim Wanfrieder Schützenfest gemimt. Nach einem Vierteljahrhundert gibt er das Amt ab und überreicht dafür symbolisch den Stab, der zum Kostüm dazu gehört, an seinen Nachfolger. Dafür hat der Wanfrieder Schützenverein – ohne Roths Zutun – dessen Sohn Christian (links) ausgewählt. Somit bleibt das Amt in der Familie und wird in die dritte Generation übertragen. Von 1985 bis 1997 stellte bereits Heinrich Roth für zwölf Jahre die Sagenfigur dar und übergab den Stab danach an seinen Sohn Uwe (1998 bis 2023). (Theresa Lippe)