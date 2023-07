Thomas Rabe ist neuer Schützenkönig in Wanfried

Von: Marius Gogolla

Voller Freude: Thomas Rabe (mitte) wird die Kette des Schützenkönigs von Hauptmann Thomas Wehr (rechts hinter Rabe) umgelegt. Erst um 18.50 Uhr fiel der Vogel beim diesjährigen Wanfrieder Vogelschießen. © Marius Gogolla

Der Schützenkönig steht in Wanfried fest, aber die neue Majestät macht sich auch gerne mal die Finger schmutzig und packt mit an.

Wanfried – Ein lauter Knall, ein kurzer Moment der Stille – dann brandet Jubel und Applaus im und um das Schützenheim in Wanfried auf. Der Vogel ist gefallen, der neue Schützenkönig steht fest: Thomas Rabe, 51 Jahre alt, hat den Titel errungen. Der Mitarbeiter des Elektrizitätswerkes in Wanfried ist am Montag zum ersten Mal Schützenkönig geworden. Der neue Jungschützenkönig heißt Friedrich Gebhard (15).

627 Schüsse

Beim 455. Wanfrieder Vogelschießen konnte sich Rabe zum Schluss gegen zwei seiner Schützenbrüder durchsetzen. Andreas Höppner und Dietrich Gebhard bildeten, zusammen mit Rabe, die Dreiergruppe, die bis zum Ende um den Titel schoss. Vor Rabes finalem Schuss um 18.50 Uhr, der den Vogel zu Fall brachte, waren bereits 626 Schüsse abgegeben worden. Ein emotionaler Moment für Rabe. „Ich kann das Gefühl gar nicht so recht beschreiben“, sagt Rabe. „In dem Moment der letzten Schüsse habe ich mich nur darauf konzentriert. Sonst konnte ich gar nichts denken.“ Es sei ein überaus fairer und bewegender Dreikampf um den Abschuss des Vogels gewesen, so Rabe. Allerdings sei der Vogel in diesem Jahr sehr spät gefallen.

400 Bier

Nachdem ihm die Kette des vorigen Schützenkönigs, Mike Wenzel, von Hauptmann und erstem Vorsitzenden Thomas Wehr umgelegt wurde, verspricht Rabe, für seine Schützenbrüder einzustehen „und sie immer mit Getränken zu versorgen.“ Und das sind an dem Montagabend fast 400 Bier, die Rabe ausgibt. Die erste Runde wird hinter verschlossenen Türen im Schützenheim getrunken. Danach geht es ins Heim des neuen Schützenkönigs.

„Meine Familie hat sich darüber gefreut, dass ich Schützenkönig geworden bin“, sagt Rabe. „Ich bin dankbar, dass sie mich so gut unterstützt. Alle haben bei der Versorgung meiner Schützenbrüder mitgeholfen.“ Nach dem Hausbesuch feierten die Schützen den Königsball im Zelt auf dem Wanfrieder Festplatz. Die Party ging bis in die frühen Morgenstunden.

Doppelrolle

In einer neuen Position ist Thomas Rabe nicht nur als Schützenkönig. Er hat das diesjährige Schützenfest erstmalig als Festausschuss-Vorsitzender organisiert und damit Erol Cengiz abgelöst, der sich zuvor sechs Jahre lang um alles rund um das Fest gekümmert hat. Seine Doppelrolle sieht Rabe locker: „Der Titel des Schützenkönigs ist ein symbolischer. Die Planung des Schützenfestes und die Aufgaben des Schützenkönigs lassen sich also vereinbaren.“

Jungschützenkönig

Neuer Jungschützenkönig ist Friedrich Gebhard. Der 15-jährige Schüler schoss um 16.28 Uhr mit dem Luftgewehr den Vogel ab. Insgesamt 538 Schüsse waren dafür nötig. Auch er gab Hauptmann Thomas Wehr das Versprechen, immer für seine Schützenbrüder einzustehen, und erhielt die Kette des vorigen Jungschützenkönigs Merlin Wenzel. „Keiner muss traurig sein“, sagte Wehr zu den anwesenden Jungschützen. „Im nächsten Jahr hat wieder jeder die Chance auf den Titel.“ Friedrich tritt in die Fußstapfen seines Vaters, Bürgermeister Wilhelm Gebhard, der 1992 selbst Jungschützenkönig war. (Marius Gogolla)