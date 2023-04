Drei Männer versuchen Einbruch bei Aldi in Wanfried

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Drei Männer haben am Donnerstagabend versucht, in das Marktbüro des Aldi in Wanfried einzubrechen. © imago/Jochen Tack

Drei bisher unbekannte Männer haben am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr versucht, in die Büroräume des Aldi-Marktes in Wanfried einzubrechen.

Wanfried - Wie die Polizei schildert, verwickelte einer der Täter eine Mitarbeiterin in ein Gespräch, ein zweiter lief durch die Gänge des Marktes, um so Aufmerksamkeit zu erwecken. Der dritte Täter hielt sich derweil hinter dem Aufsteller neben den Kassen auf und versuchte dort, die Tür zum Markt-Büro aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, weil der Mann von einer Zeugin beobachtet worden war. Daraufhin flüchteten alle dreiMänner.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: einer von ihnen ist zirka 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Die beiden anderenm sind etwa 50, einer hat einen langen Bart und Halbglatze. (Stefanie Salzmann)

Hinweise: 0 56 51/9250.