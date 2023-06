Uwe Roth hört nach 25 Jahren als Brombeermann auf

Mit Zottelbart, Stab und Korb: Uwe Roth hat 25 Jahre den Wanfrieder Brombeermann verkörpert. © christian braun/NH

25 Jahre hat er den zotteligen Brombeermann beim Wanfrieder Schützenfest gemimt: Uwe Roth gibt nach einem Viertaljahrhundert das Amt ab, wir haben mit ihm über seine Zeit als Sagenfigur gesprochen.

Wanfried – „Den Brombeermann gibt es für mich nur mit seinem Gefolge aus Elfen und Zwergen“, stellt Uwe Roth gleich zu Beginn klar. Die Sagenfigur sei nur Teil des Gesamtbildes. „Ich kann vermutlich an einer Hand abzählen, wie viele Termine ich ohne die Kinder wahrgenommen habe.“

Auf eigenen Wunsch macht Uwe Roth nach 25 Jahren Schluss, dieses Jahr gibt er ein letztes Mal den Brombeermann beim Wanfrieder Schützenfest. Ein Vierteljahrhundert hat er die Sagenfigur mit Zottelbart, langen Haaren, Stock, Hut und Korb verkörpert. Eine Rolle, die er im Jahr 1998 von seinem Vater Heinrich übernommen hat. „Mein Kostüm war all die Jahre dasselbe, nur einen neuen Bart gab es zwischendurch mal.“

„Der Schützenverein hat sich auch – ohne mein Zutun – bereits für einen Nachfolger entschieden, der beim diesjährigen Schützenfest präsentiert wird“, berichtet der 62-Jährige. Er selbst hätte auch gerne eine Frau in der Rolle gesehen: „Der Brombeermann vertritt gewisse Werte, die vom Geschlecht unabhängig sind. Mein Vorschlag, eine Frau als Nachfolgerin zu finden, wurde aber wohl als Scherz – der es aber nicht war – abgetan.“

Für Uwe Roth sei es nun an der Zeit, seiner Rolle als Brombeermann „Adieu“ zu sagen und den Stock weiterzugeben. „Das tue ich mit Demut, einem weinenden und einem nicht lachenden, aber stolz zurückblickenden Auge.“ Wirklich gern sei er der Brombeermann für die Wanfrieder gewesen, habe seine geliebte Heimat bei Veranstaltungen immer gerne repräsentiert – natürlich gemeinsam mit seinen Zwergen und Elfen. „Es war mir eine große Freude, Wanfried auch mit prägen zu dürfen.“

Ohne Zottelbart und Hut: Der Wanfrieder Uwe Roth war 25 Jahre der Brombeermann. © Privat

Er blickt auf viele Festlichkeiten zurück, wie beispielsweise Paraden beim Hessentag oder Märchenwochen in Bad Sooden-Allendorf, bei denen er als Wanfrieder Sagenfigur seine Heimat vertreten hat. „Einmal hat mir ein Kind zum Spaß die Hose runtergezogen, die nur mit einem Gummizug versehen ist. Die Situation konnte ich gerade noch so retten“, sagt Roth und lacht. Zu viele schöne und lustige Momente habe er als Brombeermann erlebt, als dass er sie alle aufzählen könne.

Roth: „Ich bin damals spontan zu dem Posten gekommen. Der Schützenverein suchte jemanden, der gewisse Kriterien erfüllt, die mit der Rolle des Brombeermanns Hand in Hand gehen.“ Es sollte ein Mann aus Wanfried sein, der mit seiner Heimat verbunden, bodenständig und freundlich ist. Die Wahl fiel auf ihn und somit auf die zweite Roth-Generation im Brombeermann-Amt.

Übergabe des Stadtschlüssels an den Bürgermeister: Elfen, Zwerge und Bormbeermann treffen am Rathaus ein. ArchivFoto: Jürgen Katzer/nh © Privat

Der Brombeermann Jahr Wolfgang Günther 1947 Fritz Sieland 1948 bis 1984 Heinrich Roth 1985 bis 1997 Uwe Roth 1998 bis 2023

Er habe erhebliche Bedenken gehabt, diese Rolle von seinem Vater zu übernehmen, doch in 25 Jahren ist er in sie hineingewachsen und hat sie so ausgefüllt, wie er es für richtig und wichtig hielt.

„Das war nicht belastend oder anstrengend, aber herausfordernd“, reflektiert Roth das vergangene Vierteljahrhundert. Schließlich sei der Brombeermann eine Identifikationsfigur und kein Maskottchen. „Der Brombeermann ist den Wanfreddern nahe, er äußert sich zu Geschehnissen und ist keine stumme Figur.“

Bei den Ansprachen zum Schützenfest die richtigen Worte zu wählen, eine Balance zwischen Humor und nötiger Ernsthaftigkeit zu finden – das sei eben die Bürde dieser Aufgabe. „Hohle Parolen funktionieren für den Brombeermann nicht. Das ist keine Rolle, die man ins Lächerliche ziehen kann. Man muss immer eine angenehme Mitte treffen. Ich hoffe, dass mir das die meiste Zeit gelungen ist.“

Eins sei ihm immer wichtig gewesen: den Brombeermann nicht für kommerzielle Auftritte zu mimen. „Jeder Brombeermann muss das natürlich für sich selbst entscheiden, ich habe aber eine klare Grenze gezogen und in dieser Rolle nur an Veranstaltungen teilgenommen, in denen es um die Repräsentation Wanfrieds ging.“ Mit seiner Frau, drei erwachsenen Kindern (zwei Töchter und ein Sohn) und fünf Enkeln will der 62-Jährige das Schützenfest künftig als Privatmann Uwe Roth besuchen. (Theresa Lippe)