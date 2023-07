Barrierefreie Bushaltestellen in Heldra und Altenburschla fertiggestellt

Von: Marius Gogolla

Teilen

Barrierefreies Einsteigen in den Bus: Das ist an der Haltestelle „Am Hellestein“ in Heldra und an einer Bushaltestelle in Altenburschla möglich. © marius gogolla

In den Wanfrieder Stadtteilen Heldra und Altenburschla gibt es jetzt jeweils eine barrierefreie Bushaltestelle.

Heldra/Altenburschla – So soll der Einstieg für Senioren und Menschen mit Behinderung in den Bus erleichtert werden, ebenso wie für Mütter mit Kinderwagen. Die Kante der Bushaltestelle ist genau auf Höhe des Bus-Einstieges. „Wir möchten in Zukunft verstärkt auf den öffentlichen Personennahverkehr setzen“, sagt Wanfrieds Bürgermeister Wilhelm Gebhard. „Deshalb haben wir die Haltestellen umbauen lassen, um Senioren und Menschen mit Behinderung die problemlose Nutzung der Busse zu ermöglichen.“ Auf beiden Straßenseiten ist der Einstieg in einen Bus nun ohne Hindernisse möglich.

Gekostet hat der Umbau der Bushaltestellen in Heldra und in Altenburschla rund 194.000 Euro. 85 Prozent der Summe sind Fördermittel des Landes Hessen. Weil in den Stadtteilen von Wanfried der Glasfaserausbau ansteht, hat die Firma Küllmer Bau während der Umbauarbeiten leere Rohre für die Glasfaserkabel entlang der Bushaltestellen verlegt. Als Nächstes soll eine barrierefreie Bushaltestelle an der Bahnhofstraße in Wanfried entstehen.

„Wir planen, in jedem Stadtteil eine barrierefreie Haltestelle zu bauen“, sagt Gebhard. „Zunächst in Wanfried, später dann auch in Aue und in Völkershausen.“ Mit dem Umbau der Haltestellen beauftragt sind die Firmen Küllmer Bau und das Ingenieurbüro Rother und Partner. „Die Arbeit der beiden Firmen ist tadellos“, sagt Gebhard. „Ein großes Lob an die beiden.“mag