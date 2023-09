Erster Plesse-Cup: Premiere großer Erfolg für Rennkistenfreunde Wanfried

Von: Tobias Stück

. In der Kategorie Firmen/Vereine triumphierte die in Eschwege ansässige Firma Pacoma mit ihrem Fahrer Nils Gleim. © Florian Wehr

Diese Premiere war ein voller Erfolg: 26 Fahrer und Fahrerinnen haben am ersten Plesse-Cup für Rennkisten teilgenommen, mehrere Hundert Zuschauer standen an der Strecke.

Wanfried – Sie haben den ganzen Tag über die Rennkisten-Piloten angefeuert. Mit Training und zwei Durchgängen wurden den Zuschauern mehr als 75 Läufe geboten.

Die Celler Straße in Wanfried wurde am Samstag zur Rennpiste umgebaut. Mit der Erstauflage des Plesse-Cups hat der erst vor wenigen Monaten gegründete Rennkistenverein Wanfried erstmals ins Renngeschehen eingegriffen. In den vergangenen Wochen drehte sich alles um die Vorbereitung dieses Rennens, wie Vorsitzender Thomas Jessl berichtet. Vor dem ersten Lauf wurde dann die Strecke präpariert.

Am oberen Ende der Celler Straße wurde die neun Meter lange Startrampe aufgebaut. Sie brachte die Seifenkisten auf eine ordentliche Grundgeschwindigkeit. „Die Schnellsten haben sicherlich 40 bis 45 Stundenkilometer erreicht“, schätzt Jessl. Deswegen wurde auch zwischendurch eine Schikane aufgebaut, damit das Tempo gedrosselt wurde. Strohsäcke sorgten für die Sicherheit am Straßenrand, Unfälle gab es ohnehin keine.

Fahrer jeden Alters sind beim ersten Plesse-Cup am Wochenende in Wanfried an den Start gegangen. Auch acht gehandicapte Jugendliche gingen bei diesem inklusiven Rennen in der gleichen Klasse an den Start. © Florian Wehr

Der Wettbewerb hatte am Samstagmorgen mit einer Begehung der fast 300 Meter langen Strecke begonnen. Anschließend fand das erste Training statt, in dem sich die Fahrer für die Startaufstellung qualifizierten. Anschließend wurden in zwei Durchgängen die Sieger ermittelt (siehe Kasten).

Das Fahrerfeld war bunt gemischt. Kinder, Jugendliche, Rentner und auch acht gehandicapte Sportler waren am Start. Die Rennkistenfreunde Wanfried haben Kontakte zur Lebenshilfe Leinefelde-Worbis geknüpft. In ihrer Speed-Academy bauen und starten auch geistig Gehandicapte in den Rennkisten.

Insgesamt 26 Fahrer waren bei der Premiere am Start. Weil jeder drei Mal fuhr, sahen die Zuschauer mehr als 75 Läufe auf der Celler Straße. © Privat

Insgesamt haben sich die Rennkistenfreunde Wanfried in den vergangenen Monaten ein beachtliches Netzwerk aufgebaut. Die meisten Fahrer kamen von außerhalb, der Weiteste aus Aschaffenburg. Der Wanfrieder Verein selbst hat beim eigenen Rennen drei Kinder an den Start geschickt. Demnächst wollen sie aber an Meisterschaftsläufen teilnehmen. Weil die Premiere so ein voller Erfolg war, ist die Neuauflage des Plesse-Cups 2024 übrigens schon beschlossen.