Fliegende Zapfpistole beschädigt Auto

Eine Zapfsäule ist an einem Auto hängengeblieben und ist dann gegen ein anderes Auto geschleudert. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd

Eine schleudernde Zapfpistole hat am Montag ein Auto an der Tankstelle Wanfried beschädigt.

Wanfried – Eine Unfallflucht ereignete sich am Montagnachmittag auf einem Tankstellengelände an der Straße „In der Werraaue“ in Wanfried. Um 15.30 Uhr hatte eine 46-Jährige aus Wanfried getankt. Auf der anderen Seite der Zapfsäulen wurde eine weiteres Auto betankt, dessen Fahrer losfuhr, ohne die Zapfpistole aus dem Tank zu ziehen. Unter der Spannung flog die Zapfpistole um die Zapfsäule herum und gegen den Pkw der 46-Jährigen, an dem ein Sachschaden von zirka 1200 Euro entstand.

Der Fahrer des verursachende Pkw stoppte kurz ab, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen älteren SUV mit ESW-Kennzeichen handeln. Im Auto befanden sich zwei Frauen, eine im Alter von zirka . 20 bis 30 Jahren, die andere im Alter von etwa 50 bis 60 Jahren.

Hinweise: an die Polizei: Tel. 05651/9250.