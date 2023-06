Frau fährt unter Drogeneinfluss Rad und wird von Polizei erwischt

Von: Stefanie Salzmann

Eine Frau, die unter Drogeneinfluss mit dem Rad unterwegs war, ist von der Polizei erwischt worden. © Lino Mirgeler/dpa

Wanfried – Weil sie unter Einfluss von Drogen mit ihrem Fahrrad in Wanfried unterwegs war, muss sich jetzt eine 33-jährige Frau aus Eschwege wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Frau war am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an der Treffurter Straße von der Polizei kontrolliert worden. (Stefanie Salzmann)