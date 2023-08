Fußball-Guppenliga-Aufsteiger Wanfried schlägt Türkgücü

Von: Florian Künemund

Maurice Burdzik (Nummer 22) wird von seinen Mitspielern nach dem 1:0 durch einen Foulelfmeter bejubelt. © Florian Künemund

Der erste Sieg der Vereinsgeschichte für den VfL Wanfried in der Fußball-Gruppenliga. Ein Doppelpack von Neuzugang Maurice Burdzik beim ersten Startelf-Einsatz und wieder einmal ein überragender Torwart.

Wanfried – Über den 2:1-Erfolg des Aufsteigers auf eigenem Rasen gegen Türkgücü Kassel nach drei deutlichen Niederlagen zum Saisonstart gibt es gleich mehrere Geschichten zu erzählen. Doch das Allerwichtigste: Die „brutal wichtigen Punkte“, wie Trainer Alexander Henke es nach Abpfiff formulierte.

Wanfried begann gut. Nach 15 Minuten konnte ein Verteidiger einen Abschluss aus Kurdistanz von Wilhelm Löffler in höchster Not retten. In Minute 28 wurde der umtriebige Flügelstürmer Maurice Burdzik im Strafraum von den Beinen geholt. Er trat selbst zum Strafstoß an und vollstreckte sicher zur 1:0-Führung für den VfL. „Maurice hat sein erstes Spiel von Anfang an gemacht. Und auch Wilhelm stand uns wieder zur Verfügung. Damit hatten wir die Offensivpower auf dem Platz, die wir uns wünschen. Das hat uns geholfen“, sagte Henke.

Schnelles Tor nach der Halbzeit

Das setzte sich nach Wiederbeginn in Halbzeit zwei direkt fort: Der schnelle Burdzik war nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte seinem Gegenspieler enteilt, stürmte über die rechte Außenbahn in den Strafraum und nagelte den Ball ins lange Eck zum 2:0 (46.).

„Insgesamt ein super Einstand für ihn“, so Henke. Bitter: Im direkten Gegenzug fiel das Anschlusstor. Ein Freistoß aus 18 Metern wurde von einem Spieler in der Mauer gegen die Laufrichtung des bereits in die andere Ecke eilenden Keepers Jan Just unhaltbar ins Tor abgefälscht - 2:1.

Wiederum unmittelbar nach dem Anstoß hätte Burdzik beinahe mit einer Kopie seines Treffers von kurz zuvor auf 3:1 gestellt, verpasste aber knapp.

Spielpause wegen Gewitter

Es folgte eine 20-minütige Pause wegen Gewitter. „Die hat uns überhaupt nicht gutgetan. Danach waren wir im Zentrum viel zu offen und boten dem Gegner immer wieder unnötig Räume an“, kritisierte der Coach. Doch nun schlug die Stunde des Jan Just: In Minute 58 parierte er zweimal glänzend bei einer Doppelchance der Kasseler.

In Minute 80 machte er den Einschuss-Winkel im Eins-gegen-eins so klein, dass der gegnerische Angreifer den Ball drüber jagte. Und zu guter Letzt nach 84 Minute kratzte Just einen Kopfball aus der Kurzdistanz nach einer Flanke mit einem sagenhaften Reflex noch gerade so von der Linie. „Das war einmal mehr bockstark, was Jan heute geleistet hat“, war auch Alexander Henke voll des Lobes für seinen Schlussmann.

„Wir sind jetzt alle erst mal happy. Das Momentum war heute mal auf unserer Seite. Aber wir haben auch wieder gemerkt, dass wir uns jeden Sieg, jeden Punkt, hart erkämpfen müssen. Daran wollen wir gleich kommende Woche anknüpfen“, sagte Henke.