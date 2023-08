Wanfried: Motorradfahrer tritt am Boden liegenden Mann und flieht

Von: Theresa Lippe

Polizeiauto mit Blaulicht (Symboldbild) © Carsten Rehder /dpa

Zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung ist es nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag (1. Aug.) vor einem Wanfrieder Supermarkt gekommen.

Wanfried – Gegen 16.48 Uhr am Dienstag (1. Aug.) flüchtete ein 44-Jähriger aus Wanfried in den Rewe-Markt an der Bahnhofstraße in Wanfried, nachdem er vor dem Markt auf den 38-jährigen Tatverdächtigen aus Eschwege getroffen war. Aufgrund einer vorausgegangenen geschäftlichen Beziehung gerieten die beiden Männer nach Angaben der Polizei in Streit.

Der 38-Jährigen schlug daraufhin den 44-Jährigen zweimal ins Gesicht, dadurch fiel dieser zu Boden. Auf dem Boden liegend wurde er noch mehrmals von dem 38-jährigen Eschweger getreten, sodass die Ermittlungen wegen gefährliche Körperverletzung aufgenommen wurden. Der 38-Jährige fuhr nach der Tat mit einem Motorrad davon. tli